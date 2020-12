Boppard am Rhein – Unfallflucht auf REWE-Parkplatz – Wer hat was gesehen?

Erstellt in

Boppard am Rhein – Am Freitag, den 18.12.2020, im Tatzeitraum von 11:30 – 12:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem REWE-Parkplatz in Boppard.

Der/Die flüchtige Fahrzeugführer/-in touchierte zuvor beim Ein-/Ausparken einen weiteren Pkw, sodass an diesem Sachschaden entstand. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern noch an.

Hinweise zu den genannten Vorfall bitte an die PI Boppard unter der Telefonnummer 06742/809-0 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de

Polizeidirektion Koblenz