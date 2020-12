Emmelshausen im Hunsrück – Zeugensuche nach Flucht auf der Rhein-Mosel-Straße am Freitag

Erstellt in

Emmelshausen im Hunsrück – Am Freitag, den 18.12.2020, gegen 11:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Flucht auf der Rhein-Mosel-Straße in Emmelshausen.

Der Geschädigte befuhr dabei mit seinem Pkw die Rhein-Mosel-Straße aus Richtung Gondershausen kommend in Fahrtrichtung Emmelshausen. An der Einmündung Henchenstraße missachtete ein weiterer Pkw dessen Vorfahrt, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

An diesen entstand Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Die Ermittlungen zu dessen Identität dauern noch an.

Hinweise zu den genannten Vorfalle bitte an die PI Boppard unter der Telefonnummer 06742/809-0 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de

Polizeidirektion Koblenz