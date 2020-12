Boppard am Rhein – Diebstahl im REWE-Markt durch unbekannte Frau – Gibt es Zeugen?

Erstellt in

Boppard am Rhein – Am Samstag, den 19.12.2020, gegen 18:00 Uhr, kam es im REWE-Markt in Boppard zu einem Diebstahlsdelikt.

Die 56-jährige Geschädigte ließ ihren Rucksack inkl. Portemonnaie für einen Augenblick unbeaufsichtigt in ihrem Einkaufswagen liegen.

Eine weibliche Täterin nutzte diesen Moment aus und nahm den Rucksack an sich. Der Geschädigten entstand damit ein Schaden in Höhe von ca. 150-200EUR. Die Ermittlungen dauern noch an.

Hinweise zu den genannten Vorfall bitte an die PI Boppard unter der Telefonnummer 06742/809-0 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de

Polizeidirektion Koblenz