Benefizaktion – Der BR sagt DANKE! Sternstunden-Tag 2024: 13,69 Millionen Euro für Kinder in Not Der Sternstunden-Tag des Bayerischen Rundfunks hat mit 13,69 Millionen Euro ein Rekord-Spendenergebnis erzielt – das beste in der 31-jährigen Geschichte der Benefizaktion. Den ganzen Tag über berichteten die Programme des Bayerischen Rundfunks am Freitag, 13. Dezember 2024, über die Hilfsprojekte von Sternstunden für Kinder in Not und über die Menschen dahinter. Die Spendenbereitschaft war heute und auch insgesamt im Jahr 2024 wieder außerordentlich groß. Insgesamt sind 2024 bisher 18,15 Millionen Euro an Sternstunden gespendet worden (1. Januar – 13. Dezember 2024, inklusive Sternstunden-Tag).

Dr. Katja Wildermuth, Intendantin des Bayerischen Rundfunks: „Ein dickes Dankeschön an die vielen Menschen in Bayern und darüber hinaus, die heute einmal mehr so großzügig gespendet haben. Der Sternstunden-Tag ist immer eine Herzensangelegenheit – nicht nur für mich als BR-Intendantin, sondern auch für alle Kolleginnen und Kollegen im Sender, die diesen Tag immer wieder möglich machen und ihm letztlich auch zum Erfolg verhelfen, egal ob am Mikrofon, als Reporter oder hinter den Kulissen. Auch ihnen gilt mein Dank – ebenso wie dem Verein Sternstunden e. V. für seine wichtige und wunderbare Arbeit für Kinder in Not sowie den Partnern und Sponsoren für die anhaltende Unterstützung.“

Thomas Jansing, Initiator und Vorstandsvorsitzender Sternstunden e. V.: „Nach dem Spendenrekord im vergangenen Jubiläumsjahr findet die Erfolgsgeschichte von Sternstunden auch heuer ihre Fortsetzung. Der Sternstunden-Tag war für alle Beteiligten eine Bereicherung – für benachteiligte und hilfsbedürftige Kinder ebenso wie für die große Zahl der Spenderinnen und Spender. Denn wie heißt es so treffend: Das Leben eines anderen Menschen mit Zuversicht erfüllen, heißt doppelt leben.“

Am Freitag, 13. Dezember 2024, widmete der Bayerische Rundfunk sein Programm Kindern in Not: Am Sternstunden-Tag berichtete der BR im Hörfunk, im Fernsehen und online über Projekte, die von der Benefizaktion Sternstunden unterstützt werden, und riefen zu Spenden auf.

BR-Mitarbeitende und -Moderatoren sowie viele Prominente nahmen in den Spendenzentralen in München und Nürnberg seit 6.00 Uhr morgens telefonisch Spenden entgegen, u. a. Uschi Glas, Bruno Jonas, Martin Frank, Michaela May, Dominik Glöbl, Ludwig Prinz von Bayern, Ferdinand Hofer und Katja Ebstein. Bereits um 9.14 Uhr war die erste Million erreicht – so früh wie noch nie zuvor.

Der Tag fand seinen krönenden Abschluss am Abend mit der „Sternstunden-Gala 2024“, die erneut live aus der Frankenhalle in Nürnberg gesendet wurde. Durch die Sendung führten Sandra Rieß und Volker Heißmann, die ausgewählte Projekte von Sternstunden vorstellten und prominente Gäste wie Max Mutzke, Christina Stürmer, Milow, Claudia Koreck, Deine Freunde, das Herbert Pixner Projekt und den Chor des Bayerischen Rundfunks begrüßten. Außerdem sang der Chor der bayerischen Spitzenpolitiker wie in jedem Jahr ein Weihnachtslied für Kinder in Not.

Sternstunden – Wir helfen Kindern Seit 1993 setzen sich die Benefizaktion Sternstunden und der Bayerische Rundfunk für kranke, behinderte und Not leidende Kinder in Bayern, Deutschland und auf der ganzen Welt ein. Mehr als 400 Millionen Euro haben die Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer des BR seitdem gespendet und damit 4.014 Hilfsprojekte unterstützt. Einmal jährlich im Dezember widmet der Bayerische Rundfunk einen ganzen Tag lang sein Programm Sternstunden. Im Fernsehen, im Hörfunk und online wird über Projekte berichtet, die von Sternstunden unterstützt werden, und zu Spenden aufgerufen.

