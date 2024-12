Historische Ereignisse am 15. Dezember

Die Bill of Rights: Ein Fundament der Demokratie

Am 15. Dezember 1791 trat die Bill of Rights, bestehend aus den ersten zehn Zusatzartikeln der Verfassung, in den Vereinigten Staaten in Kraft. Diese bahnbrechenden Ergänzungen garantierten grundlegende Bürgerrechte wie Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und das Recht auf ein faires Gerichtsverfahren. Sie bilden bis heute das Herzstück der amerikanischen Demokratie und inspirierten weltweit den Kampf für Freiheit und Menschenrechte.

1809: Napoleon und Joséphine – Das Ende einer Liebe

Napoleon Bonaparte gab am 15. Dezember 1809 die Scheidung von Kaiserin Joséphine bekannt. Diese Entscheidung, die politischen Motiven folgte, markierte das Ende einer berühmten Liebesgeschichte. Die Scheidung wurde am 10. Januar 1810 offiziell vollzogen.

1840: Napoleon kehrt heim – Ein letztes Kapitel in Paris

Die sterblichen Überreste von Napoleon Bonaparte wurden am 15. Dezember 1840 im Invalidendom in Paris aufgebahrt. Diese Zeremonie symbolisierte eine Wiederannäherung Frankreichs an das napoleonische Erbe.

1890: Der Tod von Sitting Bull – Ein tragisches Kapitel der US-Geschichte

Indianerhäuptling Sitting Bull, eine der bekanntesten Persönlichkeiten der indigenen Widerstandsbewegung, wurde am 15. Dezember 1890 in North Dakota von einem Reservatspolizisten erschossen. Sein Tod steht bis heute für die Unterdrückung der amerikanischen Ureinwohner.

1895: Eintracht Braunschweig – Ein Traditionsverein wird geboren

Am 15. Dezember 1895 wurde der BTSV Eintracht Braunschweig als Cricket- und Fußball-Club gegründet. Der Verein zählt heute zu den ältesten Fußballclubs Deutschlands und hat eine bewegte Sportgeschichte.

1908: Melitta Bentz – Der Beginn einer Kaffeerevolution

Am 15. Dezember 1908 gründete Melitta Bentz zusammen mit ihrem Mann Hugo das Unternehmen Melitta. Mit ihrer innovativen Filtertüte legte sie den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte im Kaffeegenuss.

1924: Die erste Verkehrsampel Deutschlands

Der Verkehrsturm am Potsdamer Platz in Berlin wurde am 15. Dezember 1924 in Betrieb genommen. Als erste Verkehrsampel Deutschlands war er ein Meilenstein in der Verkehrssicherheit und gilt als Symbol für die Modernisierung der Infrastruktur.

1939: Nylon – Ein neuer Stoff für die Welt

Der Chemiekonzern DuPont begann am 15. Dezember 1939 in Seaford, Delaware, mit der kommerziellen Produktion von Nylonfäden. Diese bahnbrechende Erfindung veränderte die Textilindustrie nachhaltig.

1944: Glenn Millers rätselhaftes Verschwinden

Am 15. Dezember 1944 verschwand das Flugzeug des amerikanischen Bandleaders Glenn Miller spurlos über dem Ärmelkanal. Sein tragischer Verlust bleibt eines der ungelösten Rätsel des Zweiten Weltkriegs.

1944: Große Freiheit Nr. 7 – Verbot und Uraufführung

Am 15. Dezember 1944 wurde der Film „Große Freiheit Nr. 7“ in Prag uraufgeführt, nachdem er drei Tage zuvor in Deutschland von den Nationalsozialisten verboten worden war. Der Film gilt heute als Klassiker des deutschen Kinos.

1949: Die Bundesrepublik und der Marshallplan

Am 15. Dezember 1949 trat die Bundesrepublik Deutschland dem Marshallplan bei. Dieses Hilfsprogramm der USA unterstützte maßgeblich den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg.

1957: München wird Millionenstadt

Die Stadt München überschritt am 15. Dezember 1957 die Marke von einer Million Einwohnern. Dies markierte den Beginn einer neuen Ära des städtischen Wachstums.

1964: Kanada hisst die Ahornblatt-Flagge

Am 15. Dezember 1964 erhielt Kanada offiziell seine heute weltbekannte Ahornblatt-Flagge. Sie wurde zum Symbol einer eigenständigen nationalen Identität.

1979: Trivial Pursuit – Die Geburt einer Spielidee

Am 15. Dezember 1979 entwickelten Scott Abbott und Chris Haney in Montreal die Grundidee für das Brettspiel Trivial Pursuit. Das Spiel erlangte später weltweite Popularität.

1983: Volkszählungs-Urteil – Ein Grundrecht entsteht

Das Bundesverfassungsgericht erklärte am 15. Dezember 1983 das Volkszählungsgesetz für verfassungswidrig und führte das Recht auf informationelle Selbstbestimmung als Grundrecht ein. Dieser Meilenstein stärkte den Datenschutz in Deutschland.

1984: Last Christmas – Ein Weihnachtsklassiker wird geboren

Am 15. Dezember 1984 wurde der von George Michael geschriebene Song „Last Christmas“ von Wham! veröffentlicht. Das Lied zählt zu den meistgespielten Weihnachtsklassikern aller Zeiten.

1994: Weltkulturerbe in Quedlinburg und Völklingen

Die Altstadt von Quedlinburg und die Völklinger Hütte wurden am 15. Dezember 1994 in die UNESCO-Weltkulturerbe-Liste aufgenommen. Beide Stätten sind eindrucksvolle Zeugnisse europäischer Kulturgeschichte.

1996: Boeing und McDonnell-Douglas fusionieren

Am 15. Dezember 1996 gaben Boeing und McDonnell-Douglas ihre Fusion bekannt. Damit entstand ein neuer globaler Luftfahrtgigant, der sich der Konkurrenz von Airbus stellte.

2000: Das Ende von Tschernobyl

Am 15. Dezember 2000 wurde der letzte Reaktorblock des Kernkraftwerks Tschernobyl stillgelegt. Dieses Ereignis markierte das endgültige Ende eines Kapitels in der Geschichte der Nuklearkatastrophen.

2009: Erstflug der Boeing 787

Die Boeing 787 absolvierte am 15. Dezember 2009 ihren Erstflug. Das moderne Passagierflugzeug setzte neue Maßstäbe in Effizienz und Komfort.

Die historischen Ereignisse des 15. Dezember zeigen eindrucksvoll, wie dieser Tag immer wieder Geschichte geschrieben hat – von bahnbrechenden Innovationen bis hin zu politischen Wendepunkten. Jeder dieser Meilensteine erzählt seine eigene faszinierende Geschichte.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt