DJ GerreG rettet Hunde aus Tötungsstationen – Wie Feiern Leben verändern kann – Was hat eine volle Tanzfläche mit Tierschutz zu tun? Auf den ersten Blick nichts. Doch für den norddeutschen Hochzeits- und Event-DJ GerreG und Musikproduzenten hängt beides unmittelbar zusammen. Während Menschen ausgelassen feiern, entstehen Möglichkeiten, konkret Leben zu retten – nämlich das von Hunden, die in europäischen Tötungsstationen nur wenige Tage Zeit haben.
14 Tage zwischen Leben und Tod
In mehreren europäischen Ländern existieren kommunale Einrichtungen, in denen aufgegriffene Hunde untergebracht werden. Finden sich innerhalb einer festgelegten Frist – häufig etwa 14 Tage – keine neuen Besitzer oder Tierschutzorganisationen, droht vielen Tieren die Tötung.
Die Frist ist kurz. Die Vermittlungschancen sind gering. Besonders ältere oder kranke Tiere haben es schwer, rechtzeitig ein Zuhause zu finden.
Wenn Musik zur Rettung wird
Der DJ und Musikproduzent GerreG, der vor allem im norddeutschen Raum aktiv ist, verbindet seine Leidenschaft für Musik bewusst mit gesellschaftlichem Engagement. Als Hochzeits- und Event-DJ sorgt er für volle Tanzflächen und emotionale Momente – gleichzeitig nutzt er seine berufliche Tätigkeit, um aktiv im Tierschutz zu helfen.
Ein Teil seiner Einnahmen fließt regelmäßig u.a. in die Rettung von Hunden aus europäischen Tötungsstationen.
Allein im vergangenen Jahr konnten auf diese Weise nach eigenen Angaben 25 Hunde gerettet werden.
25 Tiere, die andernfalls kaum eine Chance gehabt hätten.
25 neue Lebensgeschichten.
25 zweite Chancen.
Engagement mit Haltung
Statt bloßer Betroffenheit setzt der DJ auf konkretes Handeln. Seine Botschaft ist klar: Feiern kann mehr sein als Unterhaltung. Es kann Verantwortung bedeuten.
Weitere Informationen zu seinem Engagement und seinen Projekten finden Interessierte auf seiner offiziellen Website.
Mediale Aufmerksamkeit für das Thema
Die Problematik rückt derzeit stärker in den Fokus. In der ARD Mediathek ist aktuell ein Beitrag aus der Sendung Tiere suchen ein Zuhause abrufbar, der sich mit der Situation rumänischer Straßenhunde befasst und die dramatischen Zustände in einigen Einrichtungen dokumentiert. Einen Beitrag mit Link zur Reportage „Tiere suchen ein Zuhause Reportage: Andrea Sawatzki – Rumäniens vergessene Hunde“ in der ARD Mediathek dazu hat DJ GerreG gerade erst dazu veröffentlicht: https://djgerreg.de/warum-ich-mit-herz-und-leidenschaft-dj-bin-und-was-strassenhunde-damit-zu-tun-haben/
Fazit: DJ GerreG rettet Hunde aus Tötungsstationen
Das Beispiel zeigt, wie Beruf und Überzeugung miteinander verbunden werden können. Wer eine Dienstleistung bucht, bucht hier nicht nur eine Feier, sondern unterstützt indirekt auch echte Tierschutzarbeit.
Wenn Feiern dazu beiträgt, Leben zu retten, bekommt gesellschaftliche Verantwortung eine neue Bedeutung.
Über DJ GerreG
DJ GerreG ist Hochzeits- und Event-DJ sowie Musikproduzent. Er ist vor allem im norddeutschen Raum – unter anderem in Hamburg, Bremen und Hannover – tätig und begleitet Hochzeiten, Firmenfeiern und Veranstaltungen musikalisch.
Neben seiner Arbeit als DJ produziert er eigene Songs und veröffentlicht regelmäßig Musik im Bereich Dance und moderne Pop-Produktionen.
Ein Teil seiner Einnahmen fließt in sein aktives Engagement im Tierschutz. Nach eigenen Angaben konnten allein im vergangenen Jahr 25 Hunde aus europäischen Tötungsstationen gerettet und vermittelt werden. (hk)
Weitere Informationen zu DJ GerreG, seiner Musik und seinem sozialen Engagement:
🌐 Webseite: https://djgerreg.de
📸 Instagram: https://instagram.com/djgerreg
🎧 Spotify: https://djgerreg.de/spotify
▶️ YouTube: https://www.youtube.com/@DJGerreG