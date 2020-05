Dresden – Aktueller Hinweis: Bezahlen im Bürgerbüro nur noch mit Karte

Erstellt in

Dresden (SN) – Aktueller Hinweis: Ab Montag, 1. Juni 2020, ist das Bezahlen in den Bürgerbüros Klotzsche, Leuben, Pieschen und Plauen nur noch ausschließlich mit einer Karte – also bargeldlos – möglich.

In den Bürgerbüros Blasewitz, Cotta, Prohlis und Neustadt ist dies bereits seit November 2019 bzw. März 2020 der Fall. In naher Zukunft ist die bargeldlose Zahlungsweise in allen Bürgerbüros möglich.

www.dresden.de/buergerbueros

www.dresden.de/erreichbar

