Dresden – Corona-Aktuell: Dresdens Spielplätze öffnen ab 4. Mai schrittweise wieder

Abstands- und Hygieneregeln müssen eingehalten werden.

Dresden (SN) – Ab Montag, 4. Mai 2020, werden schrittweise die meisten der über 200 städtischen Dresdner Spielplätze wieder geöffnet. Dresdens Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen begrüßt die neue Regelung des Landes: „Bewegung und Spielen an der frischen Luft sind wichtig für Kinder und Jugendliche. Die Möglichkeiten dafür waren seit vielen Wochen stark eingeschränkt. Nun wird das vorsichtige Nutzen von Spielplätzen Teil der neuen Normalität während der Pandemie. Eltern haben die besondere Verantwortung, auf die Umsetzung der Spielplatz-Regeln zu achten. So können sie die Nutzung von Spielplätzen ermöglichen und zugleich verhindern, dass sich Kinder mit dem Corona-Virus anstecken und es dann weiterverbreiten.“

Es gelten folgende Regeln, für deren Einhaltung vor Ort Eltern und Aufsichtspersonen verantwortlich sind:

1. Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist immer einzuhalten, auch beim Spielen. Spielgeräte dürfen nur dann gemeinsam genutzt werden, wenn der Mindestabstand gewahrt ist. Sonst nacheinander und so, dass jedes Kind an die Reihe kommt.

2. Den Spielplatz darf nur betreten, wer keine Symptome hat, die auf COVID-19 hindeuten. Dazu gehören zum Beispiel Husten, Fieber oder Halsschmerzen.

3. Der Kontakt zu Risikogruppen ist zu vermeiden. Zu Risikogruppen zählen Personen über 60 Jahre und Personen mit einer Vorerkrankung.

4. Nach dem Spielen sind Gesicht und Hände gründlich zu waschen. Für die Hände gilt: mindestens 20 Sekunden mit Seife und Wasser reinigen.

5. Auf Spielplätzen wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung angeraten. Eltern sollten mit gutem Beispiel vorangehen und so andere schützen. Kinder können eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wenn es altersgerecht möglich ist. Darüber entscheiden die Eltern.

Ab Montag, 4. Mai 2020, werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Absperrungen an Spielplätzen entfernen, Tore aufschließen und Hinweisschilder für Verhaltensregeln anbringen. In den folgenden Tagen werden die Spielplatzinformationstafeln mit Aufklebern ausgestattet, die ans Abstandhalten erinnern sollen. Dabei werden alle Spielplätze auch nochmals auf besondere Gefahrenpunkte kontrolliert.

Über die Freigabe der etwa 600 weiteren Spielplätze insbesondere in Wohnanlagen entscheiden die Eigentümer. Auch dort gelten gegebenenfalls die vom Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Dresden vorgegebenen Regeln.

Einige Dresdner Spielplätze sind besonders beliebt. Auf diese wird das Ordnungsamt verstärkt achten, damit sie nicht überfüllt sind. Gegebenenfalls müssen besonders stark frequentierte Spielplätze wieder geschlossen werden. Eltern und Kinder sollten sich am besten schon jetzt Alternativen suchen. Im Themenstadtplan der Landeshauptstadt Dresden sind sämtliche öffentliche Spielplätze eingezeichnet. Unter www.dresden.de/spielplaetze finden sich auch Informationen zur Ausstattung und Eignung für bestimmte Altersgruppen. Darüber hinaus sollten ausdrücklich auch die Park- und Grünanlagen, die Elbwiesen, die Dresdner Heide oder die vielfältigen Wander- und Spazierwege der Stadt genutzt werden, um Kindern und Jugendlichen Spaß und Bewegung an frischer Luft zu ermöglichen. Gegenseitige Rücksichtnahme und die Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln sind auch hier unerlässlich, damit alle gesund bleiben.

Links:

– Dresdner Spielplätze auf einen Blick: www.dresden.de/themenstadtplan und www.dresden.de/spielplaetze

– Informationen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie: www.dresden.de/corona

– Wander-, Spaziermöglichkeiten und Radtouren: www.dresden.de/nahe-wanderwege, www.erlebnisregion-dresden.de, www.dresden.de/Lehrpfadalbertpark

