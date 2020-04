Dresden – Coronavirus: Vietnamesen spenden 10 000 Schutzmasken für Dresdner Pflegeheime

Dresden (SN) – Coronavirus: Der Vietnamesische Frauenclub Dresden engagiert sich in der Corona-Krise wiederholt für die Stadt Dresden.

In Zusammenarbeit mit dem Hersteller VIT-Garment in Hanoi spenden die Mitglieder 10 000 industriell gefertigte, hochwertige Atemschutzmasken für Alten- und Pflegeheime in Dresden. „Für viele vietnamesische Mitbürger ist Dresden eine zweite Heimat geworden. Deshalb möchten wir die Stadt und das Land Sachsen im Kampf gegen das neuartige Coronavirus unterstützen. In Vietnam gehört, wie in vielen Ländern Asiens, das Tragen eines Mundschutzes zur Alltagskultur. Da Schutzausrüstung dringend benötigt wird, haben wir also unsere Kontakte genutzt und in Vietnam die Firma VIT-Garment für unsere Spendenaktion gewonnen“, erklärt Herr Nguyen Hoai Ngoc, Hauptorganisator und Koordinator des Projektes Maskenspende.

Die Atemschutzmasken wurden in Vietnam nach einem japanischen Herstellungsverfahren produziert.

Sie sind dreilagig, antibakteriell, wasserdicht, atmungsaktiv, und können bis zu 30 Mal gewaschen und wiederverwendet werden. Insgesamt haben die Dresdner Vietnamesen auf eigene Kosten 20 000 dieser Atemschutzmasken produzieren und per Luftfracht und Spedition nach Dresden liefern lassen. Neben 10 000 Stück für Dresdner Pflegeheime gehen 3 000 als Spende an das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie 7 000 an Vereine und bedürftige Privatpersonen.

Oberbürgermeister Dirk Hilbert ist dankbar für die Unterstützung: „Ich bin beeindruckt, was die vietnamesische Community ohne staatliche Hilfe über Ländergrenzen hinweg auf die Beine gestellt hat. Die Maskenspende kommt gerade zur rechten Zeit. Weniger Infektionszahlen können auch bei uns in Deutschland nur gelingen, wenn wir in nächster Zeit überall dort eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wo das Abstandhalten schwierig ist.“

Hinter der Spendenaktion stehen der Vietnamesische Frauenclub in Dresden und Umgebung, der Verein der Vietnamesen in Dresden, der Vietnamesische Verein in Meißen, der Vietnamesische Verein in Freital sowie viele vietnamesische Unternehmen, Selbstständige und Privatleute aus Dresden und der Umgebung. Die Vietnamesen haben nicht nur Geld zur Finanzierung der Maskenspende gesammelt, sondern seit Anfang März auch in Heimarbeit tausende Stoffmasken genäht. Diese hatten die Mitglieder des Vietnamesischen Frauenclubs Dresden bereits an die Dresdner Stadtverwaltung sowie Krankenhäuser und Seniorenheime übergeben.

