Dresden – Grüße von der Striezeltanne – Advent in der City

Eine Gemeinschaftsaktion der Landeshauptstadt Dresden, des City Management Dresden e. V. und der Dresdner Kirchen in Zusammenarbeit mit Sachsen Fernsehen Dresden.

Dresden (SN) – Mit den „Grüßen von der Striezeltanne – Advent in der City“ werden vom 1. bis 24. Dezember 2020 täglich vorweihnachtliche Grüße vom Dresdner Altmarkt und aus der Altstadt gesendet. An dem Ort, wo normalerweise der Striezelmarkt und weiteres vorweihnachtliches Treiben stattfinden würde, erzählen Dresdnerinnen und Dresdner, Vertreterinnen und Vertreter aus Stadtverwaltung, Einzelhandel und die Innenstadtkirchen, was ihnen in der bevorstehenden Adventszeit wichtig ist und Hoffnung schenkt.

Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert freut sich über die gemeinsame Aktion: „In diesen schwierigen Wochen möchten wir ein Mutmach-Signal senden. Eine solche Vorweihnachtszeit hat noch keiner von uns erlebt. Zugleich gilt es gerade jetzt, über das Verbindende zu sprechen, Hoffnung zu wecken und zusammenzuhalten. Davon sollen die täglichen Filmchen erzählen.“

„Dieses Jahr ist für alle eine enorme Herausforderung und geht an die Belastungsgrenzen. Die kleinen Botschaften sind ein positives Signal aus dem Herzen unserer Dresdner Innenstadt.“ sagt Geschäftsführerin des City Management Dresden e. V. Friederike Wachtel. Und der Superintendent Christian Behr ergänzt: „Ich freue mich, dass der „Advent in der City“ eine gemeinsame Aktion ist. Darauf kommt es jetzt an: Gemeinsam zusammenzustehen und den Nächsten im Blick zu behalten.“

Der tägliche Adventsgruß wird auf Sachsen Fernsehen Dresden ausgestrahlt und unter www.kirche-dresden.de/adventskalender und striezelmarkt.dresden.de zu finden sein.

____________________________________

Landeshauptstadt Dresden

Amt für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll