Eisenach – Aktueller Hinweis: THÜRINGER MUSEUM EISENACH AB 3. JUNI WIEDER REGULÄR GEÖFFNET

Eisenach (TH) – Aktueller Hinweis: Die Standorte des Thüringer Museum Eisenach – dazu gehören das Stadtschloss, die Reuter-Wagner-Villa und die Predigerkirche – sind seit 13. Mai wieder geöffnet. Ab dem 3. Juni gelten wieder die regulären Öffnungszeiten – angepasst an die Öffnungszeiten der Tourist Info am Markt.

Stadtschloss: Mi-So 10-17 Uhr,

Predigerkirche: Mi-So 10-13 Uhr,

Reuter-Wagner-Museum: Mi-So 14-17 Uhr.

Am Pfingstmontag (1. Juni) bleibt es hingegen noch bei den verkürzten Öffnungszeiten im Stadtschloss von 10-15 Uhr.

___________________________

Weiterhin gilt:

Geöffnet wird für Individualbesucher. Die Anzahl der Besucher in den Museen ist abhängig von der Größe der Ausstellungsflächen. Im Stadtschloss können demnach maximal 50 Besucher gleichzeitig sein, in der Reuter-Villa sind es maximal 10 Besucher gleichzeitig in den Bereichen der Dauerausstellung. In der Predigerkirche können sich maximal 15 Besucher gleichzeitig in den Bereichen der Dauerausstellung aufhalten, maximal zwei Besucher zur selben Zeit im Ausstellungsraum Zwischengeschoss, maximal acht Besucher gleichzeitig im Ausstellungsraum Obergeschoss. Die Besucher werden jeweils am Museumseingang gezählt. Entsprechende Aushänge informieren über die neuen Regelungen.

In den Museen ist selbstverständlich die Abstandsregel einzuhalten (Mindestabstand 1,5 Meter) sowie eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Um Museumsbesucher daran zu erinnern, werden zum Beispiel an den Eingangs- und Kassenbereichen Abstandsmarkierungen angebracht und Hinweisschilder aufgestellt. Desinfektionsmittel werden ebenfalls bereitgestellt.

Ausstellungseröffnungen, Veranstaltungen, Führungen etc. finden nicht statt. Ein Verkauf von Postkarten und Büchern in der Predigerkirche und im Reuter-Wagner-Museum wird vorläufig ausgesetzt.

