EISENACH (TH) – Vor einem Handdesinfektionsmittel „Solenal To Go“ der Firma Solenal, das auch im Einzelhandel in Deutschland im Angebot ist, wird über das Schnellwarnsystem der EU für Verbraucherschutz „RAPEX“ gewarnt. Betroffen ist hierbei die Chargennummer: 18032020.

Das Produkt enthält zu wenig Aktivchlor, um als Desinfektionsmittel wirksam zu sein (Laborwert: weniger als 0,016 mg/g). Das Produkt wird daher keine Desinfektionswirkung entfalten und somit keinen angemessenen Schutz bieten.

Die Untere Chemikaliensicherheitsbehörde in der städtischen Umweltabteilung informiert über die Warnung vor diesem Produkt. Sollte das Produkt im Handel angeboten werden, wird um eine Information an die Behörde gebeten – telefonisch an 03691 / 670 – 615 oder 670-616, per E-Mail an umwelt@eisenach.de.

RAPEX-Meldungen werden wöchentlich im Internet veröffentlicht und basieren auf offiziellen Mitteilungen der EU- und EFTA-EWR-Mitgliedstaaten. Die Warnmeldung zum Produkt ist zu finden unter: https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/00074/21

i. A. Sophia Spangenberg

Stadt Eisenach