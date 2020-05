Eisenach – Umwelt-Hinweis: SOMMERBLUMEN WERDEN GEPFLANZT

Eisenach (TH) – Umwelt-Hinweis: In den Grünanlagen schmücken in den nächsten Monaten rund 12.000 Sommerblumen in 25 Arten sowie diversen Sorten und Farben das Stadtbild. In der letzten Mai-Woche beginnen die Mitarbeiter des Sachgebietes Grünflächen des städtischen Amtes für Infrastruktur mit der Sommerbepflanzung. Auch die Pflanzschalen werden neu bestückt. Alles zusammen kostet etwa 9.200 Euro.

Wie auch im vergangenen Jahr ist vorgesehen, den denkmalgeschützten Kartausgarten und den Theaterplatz sowie die Schalen und Kübel in der Innenstadt (vor der Wandelhalle, am Prinzenteich, am Frauenplan und am Schwarzen Brunnen sowie am Karlplatz und weiteren Einzelstandorten) mit Sommerblumen neu zu bepflanzen. Unter anderem werden Begonien, Pelargonien, Salvien, Gazanien, Zinnien, Petunien, Tagetes, Verbenen und Dahlien in verschiedenen Farben für ein buntes Sommerflair in der Stadt sorgen.

Auch die Balkonkästen der Gebäude der Stadtverwaltung Markt 2 und 22 werden wieder bepflanzt. Zudem sollen erneut zwei Pelargonien-Säulen vor dem Eingang des alten Rathauses blühen und weitere zwei Pelargonien-Kugeln den Lutherplatz schmücken.

