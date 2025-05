Erbschaftsteuer? Abgeschafft! Und plötzlich blüht Schwedens Wirtschaft

Starke Unternehmensnachfolge: Familienbetriebe können seither ohne steuerliche Hürden an die nächste Generation übergeben werden. Das stärkt den Mittelstand und verhindert Zerschlagungen von wirtschaftlich gesunden Betrieben.

Mehr Investitionen und Börsengänge: Schweden erlebte eine Welle an Neuinvestitionen. Zwischen 2013 und 2023 wurden mehr Unternehmen an der Börse gelistet als in Deutschland, Frankreich, Spanien und den Niederlanden zusammen.