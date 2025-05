Historische Ereignisse am 23. Mai – Ein Rückblick in der Geschichte

Heute, am 23.05.2025, vor genau 76 Jahren wurde mit der Verkündung des Grundgesetzes in Bonn der Grundstein für die Bundesrepublik Deutschland gelegt – ein Meilenstein in der deutschen Nachkriegsgeschichte und bis heute Garant für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Doch auch in anderen Jahren brachte der 23. Mai bedeutsame Ereignisse hervor, die teils wegweisend, teils schockierend oder bahnbrechend waren. Ein Blick zurück zeigt die Vielfalt der historischen Momente dieses Datums.

1788 – South Carolina tritt den Vereinigten Staaten bei

Mit der Ratifizierung der US-Verfassung wird South Carolina als achter Bundesstaat in die Vereinigten Staaten von Amerika aufgenommen. Dies war ein weiterer Schritt auf dem Weg zum heutigen föderalen System der Vereinigten Staaten.

1829 – Geburt des Akkordeons

In Wien erhält Cyrill Demian zusammen mit seinen Söhnen Karl und Guido ein Patent auf ein neues Musikinstrument: das Akkordeon. Die Erfindung revolutionierte die Musik der Volkskultur und ist bis heute fester Bestandteil vieler Musikrichtungen weltweit.

1842 – Superphosphat für die Landwirtschaft

Der britische Agrarchemiker John Bennet Lawes sichert sich ein Patent auf die Herstellung von Superphosphat, einem wirksamen Kunstdünger. Dies markiert den Beginn einer neuen Ära in der landwirtschaftlichen Ertragssteigerung und Industrialisierung der Landwirtschaft.

1934 – Das Ende von Bonnie und Clyde

Das berüchtigte Gangsterpärchen Bonnie Parker und Clyde Barrow wird in einem Kugelhagel nahe Sailes, Louisiana, von der Polizei getötet. Ihr Leben zwischen Raubzügen und Flucht wurde später zur Legende – nicht zuletzt durch zahlreiche Filme und Bücher.

1939 – Hitler kündigt Überfall auf Polen an

In einer geheimen Rede kündigt Adolf Hitler seinen Generälen an, Polen „bei Gelegenheit“ überfallen zu wollen. Das sogenannte Schmundt-Protokoll, das diese Aussage dokumentiert, wird später zu einem zentralen Beweisstück im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess.

1945 – Himmlers letzter Ausweg

Der frühere SS-Chef Heinrich Himmler entzieht sich in britischer Gefangenschaft in Lüneburg der Verantwortung durch Selbstmord – mithilfe einer in seiner Zahnlücke versteckten Zyankalikapsel. Ein spektakulärer, wenn auch feiger Abgang eines Hauptverantwortlichen des Nazi-Terrors.

1949 – Das Grundgesetz wird verkündet

In Bonn verkündet der Parlamentarische Rat das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Es tritt am 24. Mai in Kraft und bildet fortan das Fundament der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Westdeutschland.

1979 – Karl Carstens wird Bundespräsident

Die Bundesversammlung wählt Karl Carstens (CDU) zum Bundespräsidenten. Er setzt sich gegen SPD-Kandidatin Annemarie Renger durch. Von 1979 bis 2009 fand die Wahl des deutschen Bundespräsidenten traditionell an diesem Tag statt.

1995 – Java wird vorgestellt

Auf der SunWorld-Konferenz stellt Sun Microsystems erstmals die Programmiersprache Java vor. Sie ermöglicht plattformübergreifende Softwareentwicklung und prägt bis heute die digitale Welt, von Webanwendungen bis hin zu Android-Apps.

2006 – Wiederaufbau am Ground Zero

Mit einem großen Konzert wird in New York das neue World Trade Center 7 eröffnet – als Symbol für Widerstandskraft und Wiederaufbau nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001.

2018 – Anklage wegen der WM 2006

Im Zuge des sogenannten „Sommermärchen“-Skandals erhebt die Staatsanwaltschaft Frankfurt Anklage gegen DFB-Spitzenfunktionäre. Es geht um den Verdacht der Steuerhinterziehung bei der Begleichung eines Privatdarlehens, das mit DFB-Geldern gedeckt worden sein soll.

2021 – Ryanair-Flug nach Belarus umgeleitet

Belarus zwingt ein Ryanair-Flugzeug mit einer erfundenen Bombendrohung zur Landung in Minsk. Ziel der Aktion war die Verhaftung des oppositionellen Journalisten Raman Pratassewitsch. Der Vorfall löst international scharfe Kritik und Sanktionen aus – ein eklatanter Verstoß gegen internationales Luftrecht.

Auch wenn viele der heutigen Ereignisse von großer Bedeutung waren, sticht die Verkündung des Grundgesetzes 1949 besonders hervor: Als Leuchtturm der Demokratie in dunkler Nachkriegszeit legte es das Fundament für ein freies, rechtsstaatliches und geeintes Deutschland.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt