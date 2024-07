Falko Ochsenknecht ist gestorben

Abschied von Falko Ochsenknecht, dem beliebten Darsteller aus „Berlin – Tag & Nacht“

Mit großer Trauer haben wir erfahren, dass Falko Ochsenknecht, bekannt durch seine Rolle in der erfolgreichen TV-Serie „Berlin – Tag & Nacht“, im Alter von 39 Jahren verstorben ist. Die Nachricht von seinem plötzlichen Tod hat nicht nur die Fans der Serie, sondern auch die gesamte deutsche Fernsehlandschaft erschüttert.

Falko Ochsenknecht, geboren am 30. Juli 1984 in Berlin, erlangte große Bekanntheit und Beliebtheit durch seine Verkörperung der Rolle des Ole Peters in „Berlin – Tag & Nacht“. Mit seiner authentischen Darstellung und seinem unverwechselbaren Charme zog er seit seinem Seriendebüt 2011 Millionen Zuschauer in seinen Bann. Sein Charakter, der durch Humor, Herzlichkeit und eine gewisse Tollpatschigkeit bestach, wurde schnell zu einem der Lieblinge der Fans.

Seine Kollegen und Freunde beschreiben ihn als einen warmherzigen, bodenständigen und lebensfrohen Menschen, der immer ein Lächeln auf den Lippen hatte und jedem mit seiner positiven Energie begegnete. Sein plötzlicher Tod hinterlässt eine Lücke, die nur schwer zu schließen sein wird. Falko war nicht nur ein talentierter Schauspieler, sondern auch ein vielseitiger Entertainer. Neben seiner Schauspielkarriere widmete er sich der Musik und trat unter dem Künstlernamen „Ole ohne Kohle“ auf, wobei er mit humorvollen Schlagersongs wie „Ich bin kein Model und kein Superstar“ die Charts stürmte.

Tragischerweise wurde Falko am Montag (01.07.2024) in seiner Berliner Wohnung tot aufgefunden, nachdem seine Reinigungskraft und die Polizei die Wohnung betraten. Die Reinigungskraft konnte die Wohnung zunächst nicht betreten, da diese von innen verschlossen war. Sie hörte jedoch den Hund, den Falko nie alleine ließ, und alarmierte die Polizei. Falko starb an Herzversagen und wurde nur 39 Jahre alt. Er hätte am 30. Juli gerade einmal seinen 40. Geburtstag gefeiert.

In dieser schweren Zeit sind unsere Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihm nahestanden. Falko Ochsenknecht wird uns stets in Erinnerung bleiben als ein außergewöhnlicher Künstler und ein wunderbarer Mensch, der das Leben vieler Menschen bereichert hat.

Falko Ochsenknecht wurde nur 39 Jahre alt. Möge er in Frieden ruhen.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt