FDP RLP: Entlassung von Bahnchef Lutz – Bahn muss endlich zuverlässig werden

Aktuell, Allgemein, Berlin, Deutschland-News, Mainz, Politik, Rheinland-Pfalz-Nachrichten

Entlassung von Bahnchef Lutz, FDP RLP: Bahn muss endlich zuverlässig werdenSchmitt: Mehr Wettbewerb, modernes Netz und klare Strukturenneue Bahnspitze muss liefern – Zur vorzeitigen Beendigung des Vertrags von Bahnchef Richard Lutz äußert sich Daniela Schmitt, Vorsitzende des FDP-Landesverbandes Rheinland-Pfalz:

Die Entlassung von Bahnchef Lutz zeigt: So wie jetzt kann es nicht weitergehen. Unpünktliche Züge, überfüllte Wagen und marode Strecken sind für Millionen Menschen zur Belastung geworden – im Berufsverkehr wie auf Reisen. Eine leistungsfähige Bahn ist entscheidend, damit alle zuverlässig und klimafreundlich ans Ziel kommen.

Wir Freie Demokraten setzen deshalb auf klare Strukturen und mehr Wettbewerb auf der Schiene. Netz und Betrieb müssen getrennt werden, um Effizienz zu steigern und die Instandhaltung sowie den Ausbau der Infrastruktur zu beschleunigen. Die Finanzmittel des Bundes gehören direkt in ein modernes, leistungsfähiges Schienennetz.

Das Deutschlandticket als digitale Lösung gegen den Tarifdschungel und die international beachtete und anerkannte Korridorsanierung sind aus unserer Sicht richtige Weichenstellungen – jetzt müssen sie von einer neuen Spitze konsequent umgesetzt werden, damit die Bahn endlich wieder für Verlässlichkeit steht.“

Text: FDP Rheinland-Pfalz

