Gefährlicher Banking-Trojaner Anatsa: Android-App PDF Reader spioniert heimlich Online-Banking aus – dringend löschen! Hamburg, 20. November 2026 – Mehr als 10.000 Installationen im Google Play Store: Eine vermeintlich harmlose PDF-Reader-App entpuppt sich als gefährliche Falle für Smartphone-Nutzer. Sicherheitsforscher warnen vor dem Banking-Trojaner Anatsa, der Passwörter, Zugangsdaten und SMS-Nachrichten ausspionieren kann. Auch Bankkunden in Deutschland gehören zu den potenziellen Angriffszielen.
Banking-Trojaner Anatsa versteckt sich hinter harmloser Android-App
Eine kostenlose App zum Lesen von PDF-Dokumenten klingt zunächst vollkommen ungefährlich. Doch genau diese alltägliche Funktion haben Cyberkriminelle genutzt, um gefährliche Schadsoftware auf Android-Smartphones einzuschleusen.
Sicherheitsforscher des IT-Sicherheitsunternehmens Zscaler ThreatLabz entdeckten eine Anwendung namens „PDF Reader“, die im offiziellen Google Play Store angeboten wurde. Als Entwickler wurde „Duka Zuri“ genannt.
Die App verzeichnete bereits mehr als 10.000 Installationen, bevor sie aus dem Google Play Store entfernt wurde. Das bedeutet allerdings nicht, dass ebenso viele Smartphones tatsächlich infiziert wurden. Wie viele Nutzer die eigentliche Schadsoftware erhalten haben, ist bislang nicht bekannt.
Hinter der vermeintlich nützlichen Anwendung verbirgt sich ein sogenannter Dropper. Dabei handelt es sich um ein Programm, das zunächst unauffällig erscheint, später jedoch weitere Software auf das Smartphone nachlädt.
Im aktuellen Fall ist dies der Banking-Trojaner Anatsa, der auch unter dem Namen TeaBot bekannt ist.
Besonders heimtückisch: Die App funktioniert zunächst völlig normal
Das Gefährliche an dieser Angriffsmethode ist, dass Nutzer zunächst keinen Verdacht schöpfen.
Nach der Installation kann die Anwendung tatsächlich PDF-Dokumente anzeigen oder als Dateimanager genutzt werden. Sie erfüllt damit scheinbar genau den Zweck, für den sie heruntergeladen wurde.
Erst später wird versucht, die eigentliche Schadsoftware nachzuladen. Dieser Vorgang kann als gewöhnliches Softwareupdate getarnt werden.
Die Angreifer nutzen dabei mehrere technische Methoden, um Sicherheitsprüfungen zu umgehen.
So können entsprechende Schadprogramme erkennen, ob sie auf einem gewöhnlichen Smartphone oder innerhalb einer speziellen Testumgebung ausgeführt werden. Solche Testumgebungen werden von Sicherheitsexperten eingesetzt, um verdächtige Anwendungen auf Schadfunktionen zu untersuchen.
Wird eine solche Umgebung erkannt, bleibt die Anwendung unter Umständen unauffällig.
Dadurch können gefährliche Funktionen bei automatisierten Sicherheitskontrollen zunächst verborgen bleiben.
Was kann der Banking-Trojaner Anatsa auf dem Smartphone anrichten?
Anatsa gehört zu einer Familie von Android-Schadprogrammen, die gezielt für den Diebstahl sensibler Finanzdaten entwickelt wurden.
Der Trojaner kann verschiedene Angriffstechniken einsetzen, um Zugangsdaten auszuspionieren und betrügerische Banktransaktionen zu ermöglichen.
Zu den bekannten Fähigkeiten gehören:
- Banking-Zugangsdaten ausspionieren: Der Trojaner kann gefälschte Anmeldefenster über reguläre Banking-Apps legen. Nutzer glauben, ihre Daten bei ihrer Bank einzugeben, übermitteln diese jedoch möglicherweise direkt an Kriminelle.
- Tastatureingaben aufzeichnen: Über sogenannte Keylogger können eingegebene Informationen wie Benutzernamen und Passwörter erfasst werden.
- SMS-Nachrichten abfangen: Bei entsprechenden Berechtigungen kann die Schadsoftware SMS auslesen, darunter möglicherweise auch Sicherheits- und Bestätigungscodes.
- Smartphone-Funktionen missbrauchen: Durch den Zugriff auf Android-Bedienungshilfen kann die Malware Aktionen beobachten oder automatisieren.
- Betrügerische Überweisungen ermöglichen: Bestimmte Varianten sind darauf ausgelegt, Banktransaktionen zu manipulieren oder unberechtigte Zahlungen vorzubereiten.
Besonders problematisch ist der mögliche Missbrauch der sogenannten Android-Bedienungshilfen.
Diese Funktionen dienen ursprünglich dazu, Menschen mit körperlichen Einschränkungen die Bedienung ihres Smartphones zu erleichtern.
Werden entsprechende Berechtigungen jedoch einer schädlichen Anwendung erteilt, kann diese unter Umständen weitreichende Kontrolle über das Gerät erlangen.
Welche dieser Funktionen im konkreten Fall tatsächlich auf einzelnen Smartphones aktiviert wurden, hängt von der jeweiligen Infektion und den erteilten Berechtigungen ab.
Auch deutsche Bankkunden sind potenzielle Ziele
Anatsa ist keineswegs eine neue Bedrohung.
Der Banking-Trojaner wurde bereits im Jahr 2020 entdeckt und seitdem kontinuierlich weiterentwickelt.
Bei früheren Angriffswellen konzentrierten sich die Täter auf bestimmte Länder und Finanzinstitute. Inzwischen hat sich der Kreis der möglichen Ziele erheblich erweitert.
Nach Erkenntnissen von Zscaler ThreatLabz richteten sich neuere Anatsa-Varianten gegen Anwendungen von mehr als 831 Finanzinstituten weltweit. Hinzu kamen zahlreiche Banking- und Kryptowährungsanwendungen.
Auch Deutschland gehört zu den Ländern, die bei entsprechenden Angriffskampagnen ins Visier genommen wurden.
Das bedeutet allerdings nicht, dass sämtliche deutschen Banken oder deren Kunden konkret von der jetzt entdeckten PDF-Reader-App betroffen sind. Eine vollständige Liste der Ziele dieser einzelnen Kampagne liegt öffentlich nicht vor.
Die Entwicklung zeigt jedoch, dass die Bedrohung längst nicht mehr auf einzelne Länder beschränkt ist.
Warum konnte die Schadsoftware PDF Reader im Google Play Store landen?
Viele Smartphone-Besitzer verlassen sich darauf, dass Anwendungen aus dem offiziellen Google Play Store grundsätzlich sicher sind.
Tatsächlich überprüft Google eingereichte Apps mithilfe automatisierter und weiterer Sicherheitsverfahren. Zusätzlich soll Google Play Protect gefährliche Anwendungen auf bereits genutzten Geräten erkennen.
Eine absolute Sicherheit bieten diese Maßnahmen jedoch nicht.
Die Betreiber von Anatsa nutzen gezielt eine Schwachstelle solcher Prüfverfahren aus: Die eigentliche Schadsoftware wird nicht unbedingt gemeinsam mit der zunächst harmlos wirkenden Anwendung ausgeliefert.
Stattdessen erfolgt der Download des gefährlichen Programmcodes erst nach der ursprünglichen Installation.
Durch diese zeitliche Trennung versuchen die Angreifer, Sicherheitsprüfungen zu umgehen.
Google hat die aktuell bekannt gewordene Anwendung inzwischen aus seinem App-Store entfernt.
Wer die betroffene App bereits zuvor installiert hat, sollte sich allerdings nicht darauf verlassen, dass sie allein durch die Entfernung aus dem Store auch automatisch vom eigenen Smartphone verschwunden ist.
Welche Android-App ist betroffen?
Nach den veröffentlichten Berichten handelt es sich um folgende Anwendung:
App-Name: PDF Reader
Genannter Entwickler: Duka Zuri
Verbreitung: Offizieller Google Play Store
Bekannte Installationen: Mehr als 10.000
Verbreitete Schadsoftware: Anatsa (TeaBot)
Status: Aus dem Google Play Store entfernt
Da zahlreiche seriöse Apps ähnliche Bezeichnungen tragen, bedeutet der Name „PDF Reader“ allein noch nicht, dass eine Anwendung gefährlich ist.
Betroffene sollten deshalb auch den Entwicklernamen kontrollieren.
In technischen Analysen der im Oktober 2026 entdeckten Kampagne wird außerdem die Android-Paketkennung
com.railforge.footplate.documentreader_pdfviewer aufgeführt. Sie kann bei einer genaueren Sicherheitsüberprüfung helfen.
Was sollten Android-Nutzer jetzt tun?
Wer einen unbekannten PDF-Reader auf seinem Smartphone installiert hat, sollte die Anwendung vorsichtshalber überprüfen.
Besonders wichtig sind folgende Maßnahmen:
1. Installierte Anwendungen kontrollieren
Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Android-Smartphones und rufen Sie den Bereich „Apps“ auf.
Überprüfen Sie, ob eine Anwendung namens „PDF Reader“ installiert ist. Kontrollieren Sie insbesondere den Entwicklernamen und entfernen Sie die identifizierte Schad-App.
2. Google Play Protect ausführen
Öffnen Sie den Google Play Store, tippen Sie auf Ihr Profilbild und wählen Sie „Play Protect“.
Starten Sie dort eine Überprüfung der installierten Anwendungen.
Google Play Protect kann bekannte Schadprogramme erkennen und gegebenenfalls vor gefährlichen Apps warnen oder sie entfernen.
3. Berechtigungen überprüfen
Kontrollieren Sie insbesondere, welche Apps Zugriff auf Bedienungshilfen, SMS und die Anzeige über anderen Anwendungen besitzen.
Unbekannten oder verdächtigen Apps sollten entsprechende Berechtigungen entzogen werden.
4. Banking-Zugangsdaten absichern
Wenn die betroffene App installiert war und eine Infektion möglich erscheint, sollten Sie die Zugangsdaten Ihres Online-Bankings von einem anderen, vertrauenswürdigen Gerät aus ändern.
Prüfen Sie außerdem Ihre Kontobewegungen auf unbekannte Überweisungen.
5. Bank kontaktieren
Besteht der Verdacht, dass Zugangsdaten ausgespäht wurden, sollte unverzüglich die eigene Bank informiert werden.
Die Bank kann bei Bedarf den Online-Banking-Zugang sperren, Sicherheitsverfahren überprüfen und weitere Schutzmaßnahmen veranlassen.
6. Smartphone bei bestätigter Infektion bereinigen
Wurde Anatsa tatsächlich auf dem Gerät nachgewiesen, reicht das Löschen der ursprünglichen PDF-App möglicherweise nicht aus.
In solchen Fällen kann ein vollständiges Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen erforderlich sein. Wichtige persönliche Daten sollten zuvor sicher gesichert werden, ohne verdächtige Apps oder Einstellungen anschließend wiederherzustellen.
So schützen Sie sich künftig vor gefährlichen Android-Apps
Der aktuelle Fall zeigt, dass selbst Anwendungen aus offiziellen App-Stores nicht vollständig vor Schadsoftware geschützt sind.
Android-Nutzer können das Risiko allerdings deutlich reduzieren.
Installieren Sie möglichst nur Anwendungen bekannter und vertrauenswürdiger Anbieter. Prüfen Sie vor der Installation, welche Berechtigungen eine App benötigt.
Ein einfacher PDF-Reader benötigt normalerweise weder Zugriff auf SMS noch umfassende Kontrolle über die Bedienungshilfen des Smartphones.
Besonders misstrauisch sollten Nutzer werden, wenn eine App nachträglich ungewöhnliche Berechtigungen verlangt oder ein angebliches Update außerhalb des Google Play Stores installieren möchte.
Auch regelmäßige Android-Sicherheitsupdates und die aktivierte Schutzfunktion Google Play Protect tragen zur Sicherheit bei.
Wer lediglich PDF-Dokumente öffnen möchte, sollte außerdem überprüfen, ob das eigene Smartphone diese Funktion nicht bereits mit vorhandenen Anwendungen unterstützt.
Fazit: Banking-Trojaner Anatsa zeigt neue Gefahren für Smartphone-Nutzer
Der aktuelle Fund macht deutlich, wie geschickt Cyberkriminelle inzwischen vorgehen.
Statt offensichtlich verdächtiger Programme werden scheinbar harmlose Alltagsanwendungen genutzt, um Schadsoftware auf Smartphones einzuschleusen.
Dass eine als „PDF Reader“ getarnte Anwendung mehr als 10.000 Installationen im offiziellen Google Play Store erreichen konnte, zeigt die Schwierigkeiten bei der Erkennung solcher Angriffe.
Besonders gefährlich ist dabei die zeitverzögerte Installation des Banking-Trojaners Anatsa, mit der die Täter versuchen, Sicherheitskontrollen zu umgehen.
Für Android-Nutzer gilt deshalb: Wer die betroffene Anwendung installiert hat, sollte sie umgehend entfernen und das Smartphone auf Schadsoftware überprüfen.
Bei Verdacht auf ausgespähte Bankdaten ist schnelles Handeln entscheidend. Neben dem Absichern der Zugangsdaten sollte auch die eigene Bank informiert werden.
Denn ein kompromittiertes Smartphone kann nicht nur persönliche Daten gefährden, sondern im schlimmsten Fall auch zu erheblichen finanziellen Schäden führen. (hk)
Quellen:
- Zscaler ThreatLabz: CXO Monthly Roundup – Oktober 2026
- Zscaler ThreatLabz: Android Document Readers and Deception: Tracking the Latest Updates to Anatsa
- Zscaler ThreatLabz: Technical Analysis of Anatsa Campaigns
- TECHBOOK, 29. Oktober 2026: Scheinbar harmlose App lädt gefährlichen Banking-Trojaner
- Google Android-Hilfe: Apps und Daten mit Google Play Protect besser schützen