Neuer Personalausweis 2027 geplant: Wohnadresse könnte verschwinden – mehr Sicherheit und weniger Bürokratie – Hamburg, 20. November 2026 – Der deutsche Personalausweis steht möglicherweise vor einer umfassenden Modernisierung. Das Bundesinnenministerium arbeitet an einer neuen Ausweisgeneration, die mehr Sicherheit bieten und gleichzeitig den Verwaltungsaufwand reduzieren soll. Eine besonders auffällige Änderung: Die bisher aufgedruckte Wohnanschrift könnte vollständig verschwinden. Auch ein größeres Lichtbild, zusätzliche Sicherheitsmerkmale und moderne digitale Technologien sind vorgesehen. Die Planungen sollen bis Ende 2027 abgeschlossen werden.
Neuer Personalausweis 2027: Was sich künftig ändern könnte
Der Personalausweis gehört zu den wichtigsten amtlichen Dokumenten in Deutschland. Er dient nicht nur dem Identitätsnachweis, sondern ermöglicht über seine elektronische Funktion auch zahlreiche digitale Verwaltungs- und Geschäftsprozesse.
Nun arbeitet das Bundesministerium des Innern unter Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) an einer neuen Generation des Ausweisdokuments.
Wie unter anderem die Rheinische Post im August 2026 berichtete, stehen dabei mehrere Veränderungen zur Diskussion. Ziel ist es, den Personalausweis technisch weiterzuentwickeln, seine Fälschungssicherheit zu erhöhen und unnötige Verwaltungsvorgänge zu vermeiden.
Im Mittelpunkt stehen folgende Überlegungen:
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Wegfall der bislang aufgedruckten Wohnanschrift
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Größeres Passfoto zur besseren Identifizierung
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Zusätzliche Sicherheitsmerkmale gegen Dokumentenfälschungen
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Verbesserte kryptografische Absicherung elektronischer Daten
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Integration eines Data-Matrix-Codes zur Unterstützung digitaler Prüfverfahren
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Weniger Verwaltungsaufwand bei Wohnungswechseln
Die Einzelheiten sind noch nicht abschließend festgelegt. Auch gesetzliche Anpassungen könnten erforderlich werden.
Warum die Wohnadresse vom Personalausweis verschwinden soll
Die möglicherweise wichtigste Neuerung betrifft die Wohnanschrift auf der Rückseite des Personalausweises.
Bislang ist dort die aktuelle Meldeadresse aufgedruckt. Wer umzieht, muss nicht nur seinen Wohnsitz beim zuständigen Einwohnermeldeamt anmelden, sondern auch die Adresse auf dem Personalausweis aktualisieren lassen.
Dafür wird üblicherweise ein entsprechender Änderungsaufkleber auf dem Dokument angebracht.
Nach den Überlegungen des Bundesinnenministeriums könnte dieser zusätzliche Verwaltungsschritt künftig entfallen.
Denn für die reine Feststellung der Identität ist die aufgedruckte Wohnanschrift nicht zwingend erforderlich. Name, Geburtsdatum, Foto und weitere persönliche Merkmale reichen für viele Identitätsprüfungen aus.
Mit dem Verzicht auf die gedruckte Adresse könnten Bürgerämter entlastet und Behördengänge vereinfacht werden.
Wichtig: Die gesetzliche Pflicht zur Anmeldung beziehungsweise Ummeldung des Wohnsitzes würde dadurch nicht automatisch entfallen. Es geht zunächst ausschließlich darum, ob die Wohnanschrift weiterhin sichtbar auf dem Personalausweis stehen muss.
Mehr Schutz bei Diebstahl: Bundestagsausschuss unterstützt Änderung
Neben dem Bürokratieabbau spielt auch der Schutz persönlicher Daten eine wichtige Rolle.
Bereits am 6. Mai 2026 berichtete der Deutsche Bundestag über eine entsprechende Initiative des Petitionsausschusses.
Ausgangspunkt war eine Bürgerpetition, die den Verzicht auf den Adressaufdruck forderte.
Die Begründung: Wer gleichzeitig seinen Personalausweis und seinen Wohnungsschlüssel verliert oder Opfer eines Diebstahls wird, setzt sich möglicherweise einem zusätzlichen Sicherheitsrisiko aus.
Kriminelle könnten anhand der aufgedruckten Anschrift unmittelbar feststellen, zu welcher Wohnung ein gestohlener Schlüssel gehört.
Ein Personalausweis ohne sichtbare Wohnadresse würde dieses Risiko zumindest verringern.
Der Petitionsausschuss erkannte an, dass es alternative Möglichkeiten gibt, die Wohnanschrift nachzuweisen. Mit breiter Mehrheit sprach er sich deshalb dafür aus, die Petition dem Bundesinnenministerium zur weiteren Prüfung zuzuleiten.
Eine endgültige Entscheidung über die Abschaffung des Adressaufdrucks ist damit allerdings noch nicht getroffen worden.
Wie soll die Adresse künftig nachgewiesen werden?
Ein Personalausweis ohne gedruckte Anschrift wirft eine wichtige praktische Frage auf: Wie sollen Bürger künftig ihren Wohnsitz nachweisen, wenn beispielsweise eine Bank, ein Telekommunikationsunternehmen oder ein Vermieter die Adresse überprüfen möchte?
Bislang genügt dafür in vielen Fällen ein Blick auf die Rückseite des Personalausweises.
Das Bundesinnenministerium prüft deshalb digitale Alternativen, mit denen eine Anschrift sicher und möglichst unkompliziert nachgewiesen werden kann.
Eine Möglichkeit besteht darin, die bereits auf dem elektronischen Chip gespeicherten Adressdaten für entsprechende Prüfverfahren zu nutzen.
Dabei sollen die Informationen geschützt und möglichst barrierearm zugänglich sein.
Denkbar sind beispielsweise elektronische Nachweise, bei denen die benötigten Adressinformationen gezielt bereitgestellt werden.
Allerdings müssen solche Verfahren auch für Menschen funktionieren, die kein Smartphone besitzen oder digitale Angebote nicht nutzen möchten.
Gerade für ältere Menschen dürfte entscheidend sein, dass der Nachweis des Wohnsitzes auch künftig ohne größere technische Hürden möglich bleibt.
Zusätzliche Sicherheitsmerkmale sollen Fälschungen erschweren
Neben dem möglichen Wegfall der Adresse soll der neue Personalausweis auch technisch aufgerüstet werden.
Nach den bislang bekannt gewordenen Überlegungen stehen vor allem eine verbesserte kryptografische Absicherung und zusätzliche Sicherheitsmerkmale im Mittelpunkt.
Kryptografische Verfahren dienen unter anderem dazu, elektronische Informationen gegen unbefugte Veränderungen zu schützen und ihre Echtheit überprüfbar zu machen.
Auch das Passfoto könnte künftig größer ausfallen.
Dadurch ließe sich das Gesicht des Ausweisinhabers möglicherweise leichter mit dem Lichtbild vergleichen.
Ein weiteres diskutiertes Element ist die Integration eines sogenannten Data-Matrix-Codes.
Dabei handelt es sich um einen zweidimensionalen Code, der Informationen maschinenlesbar darstellen kann.
Solche Codes werden bereits in zahlreichen Bereichen eingesetzt, unter anderem zur Identifizierung und automatisierten Verarbeitung von Informationen.
Welche Daten ein möglicher Code auf dem neuen Personalausweis konkret enthalten würde und welche Sicherheitsmechanismen dafür vorgesehen sind, ist bislang nicht abschließend bekannt.
Deshalb lässt sich derzeit auch noch nicht sagen, wie die endgültige technische Umsetzung aussehen wird.
Was passiert mit dem bisherigen Personalausweis?
Wer bereits einen gültigen Personalausweis besitzt, muss aufgrund der diskutierten Änderungen derzeit nichts unternehmen.
Die geplante neue Ausweisgeneration befindet sich noch in der Entwicklungsphase.
Für die bisherigen Dokumente gelten weiterhin die bestehenden gesetzlichen Regelungen.
Eine vorzeitige Austauschpflicht wurde im Zusammenhang mit den bekannt gewordenen Plänen nicht angekündigt.
Auch die Frage, ob und wann eine neue Ausweisgeneration tatsächlich eingeführt wird, ist noch offen.
Bürger sollten daher nicht allein wegen der geplanten Modernisierung vorsorglich einen neuen Personalausweis beantragen.
Einführung 2027: Wann kommt der neue Personalausweis wirklich?
In verschiedenen Medienberichten ist bereits von einem neuen Personalausweis ab 2027 die Rede.
Diese Formulierung kann allerdings einen falschen Eindruck erwecken.
Nach Angaben, die im August 2026 unter Berufung auf das Bundesinnenministerium veröffentlicht wurden, soll die Konzeption der neuen Ausweisgeneration bis Ende 2027 dauern.
Das bedeutet: Bis dahin sollen die technischen und organisatorischen Grundlagen entwickelt werden.
Ein verbindlicher Termin, ab dem Bürger tatsächlich einen Personalausweis ohne aufgedruckte Anschrift erhalten können, ist bislang nicht bekannt.
Ob die Einführung noch 2027 oder erst in einem späteren Jahr erfolgen wird, bleibt deshalb abzuwarten.
Parallel geplant: Digitaler Personalausweis auf dem Smartphone ab Januar 2027
Unabhängig von der neuen physischen Ausweisgeneration arbeitet die Bundesregierung an einer weiteren grundlegenden Veränderung.
Ab Januar 2027 soll die deutsche digitale Brieftasche mit dem Namen „d-you“ verfügbar sein.
Die Anwendung gehört zur europäischen Initiative für digitale Identitäten und basiert auf der sogenannten EUDI-Wallet.
Mit ihr sollen Bürger künftig wichtige Identitätsnachweise auf ihrem Smartphone verwalten können.
Dazu gehört auch ein digitaler Zwilling des Personalausweises.
Die digitale Brieftasche soll unter anderem folgende Vorgänge erleichtern:
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Nachweis der Volljährigkeit, ohne unnötige persönliche Daten preiszugeben
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Identifizierung bei Online-Dienstleistungen
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Eröffnung von Bankkonten
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Rechtssicherer Abschluss digitaler Verträge
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Nutzung weiterer elektronischer Nachweise und Dokumente
Nach Angaben der Bundesregierung soll die Nutzung kostenlos und freiwillig bleiben. Analoge Möglichkeiten sollen weiterhin zur Verfügung stehen.
Wichtig ist die Unterscheidung: Die für Januar 2027 geplante digitale Brieftasche und die neue Generation des klassischen Personalausweises sind zwei unterschiedliche Vorhaben.
Welche Vorteile bringt ein Personalausweis ohne Adresse?
Die geplante Modernisierung könnte mehrere Vorteile bieten.
Wer künftig umzieht, müsste möglicherweise keinen neuen Adressaufkleber mehr auf seinem Ausweisdokument anbringen lassen. Dadurch könnten sich Verwaltungsvorgänge reduzieren.
Gleichzeitig wäre die genaue Wohnanschrift nicht mehr unmittelbar für jeden erkennbar, der den Personalausweis in die Hand bekommt.
Das könnte den Schutz personenbezogener Daten verbessern und bestimmte Missbrauchsmöglichkeiten einschränken.
Zusätzliche technische Sicherheitsmerkmale könnten außerdem dazu beitragen, Dokumentenfälschungen zu erschweren.
Allerdings entstehen auch neue Anforderungen.
So muss beispielsweise geklärt werden, wie ein verlässlicher Adressnachweis ohne gedruckte Anschrift künftig funktionieren soll und wie sichergestellt wird, dass niemand durch die Digitalisierung benachteiligt wird.
Entscheidend dürfte deshalb nicht allein die technische Machbarkeit sein, sondern vor allem die Alltagstauglichkeit der neuen Lösungen.
Fazit: Neuer Personalausweis könnte den Alltag erleichtern – Entscheidung noch offen
Die geplante Neugestaltung des deutschen Personalausweises könnte einen wichtigen Schritt in Richtung modernerer Verwaltung und besserem Datenschutz darstellen.
Vor allem der mögliche Wegfall der aufgedruckten Wohnanschrift wäre eine bemerkenswerte Änderung. Er könnte Bürgerämter entlasten, den Umgang mit persönlichen Daten verbessern und zusätzliche Verwaltungswege vermeiden.
Auch die angedachten Sicherheitsmerkmale, ein größeres Lichtbild und die verbesserte elektronische Absicherung sprechen für eine umfassende Modernisierung.
Bis zur tatsächlichen Einführung dürfte allerdings noch Zeit vergehen.
Fest steht bislang lediglich, dass an einer neuen Ausweisgeneration gearbeitet wird und die Konzeptionsphase nach bisherigem Zeitplan bis Ende 2027 dauern soll.
Ob die Wohnanschrift tatsächlich verschwindet und wie der neue Personalausweis am Ende aussehen wird, bleibt abzuwarten. (hk)