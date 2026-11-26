Gemeinsamer Protest der Hochschulen: Ausbluten muss gestoppt werden! Heute demonstrieren Studierende und Beschäftigte der großen Hamburger Hochschulen gemeinsam unter dem Motto „Wissen schafft Zukunft – Hochschulen ausfinanzieren!“ gegen die drohenden Kürzungen im Wissenschaftsbereich. In einem Sternmarsch werden sie auf die bereits prekären Umstände für Studium und Lehre aufmerksam machen, die sich angesichts der Senatspläne in den kommenden Jahren weiter verschlechtern werden. Bereits im Juni waren rund 7.500 Menschen für eine bessere Ausfinanzierung der Hochschulen auf die Straße gegangen.
Dazu Xenija Melnik-Üzüm, wissenschaftspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft: „Prekäre Beschäftigungsverhältnisse, willkürliche Vakanzen, verringerte Öffnungszeiten von Bibliotheken, weniger Studienanfänger*innen und die drohende Unstudierbarkeit von ganzen Studiengängen – das alles ist das Ergebnis der Wissenschaftspolitik von SPD und Grünen! Und mit dem anstehenden Sparhaushalt wird sich die Lage massiv weiter verschlechtern. Senatorin Blumenthal hat nichts gelernt aus den vielen Wortmeldungen von Studierenden und Beschäftigten in der öffentlichen Anhörung des Wissenschaftsausschusses: Wenn SPD und Grüne ihren Kurs jetzt weiter so durchziehen, wird der Zugang zu einem Studium in unserer Stadt immer schwieriger, wird die Frage, ob man sich ein Studium in Hamburg überhaupt leisten kann, noch mehr vom eigenen Geldbeutel abhängen. Und was nützen alle Exzellenz-Initiativen, wenn die Hochschulen kein Geld für grundlegende Aufgaben und Abläufe haben?“
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Text: Die Linke. Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft