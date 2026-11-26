Haushaltsdebatte: Sozialverband VdK kritisiert Griff in die Sozialkassen – Gesetzlich Versicherte zahlen Zeche für gesamtgesellschaftliche Aufgaben – Bentele: „Bundesregierung spart weiterhin zulasten der Sozialversicherungen“.
Statt gesamtgesellschaftliche Aufgaben aus Steuermitteln zu finanzieren, belastet die Bundesregierung auch künftig die Sozialversicherungen. Die Zeche zahlen die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler. Der Sozialverband VdK Deutschland sieht darin einen klaren Rückzug des Bundes aus seiner Verantwortung. Die heutige Haushaltsdebatte im Bundestag gibt erneut Anlass zu dieser Kritik.
VdK-Präsidentin Verena Bentele: „Dass geplante Kürzungen etwa beim Wohngeld und beim Unterhaltsvorschuss teilweise zurückgenommen wurden, ist ein wichtiges Signal für Menschen mit geringem Einkommen und Alleinerziehende. Doch diese Korrekturen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Bundesregierung weiterhin zulasten der Sozialversicherungen spart.“
Diese Einschnitte treffen die Sozialversicherungen massiv:
Rente: 2027 greift der Bund im sechsten Jahr in Folge in die Rentenkasse ein und kürzt den Bundeszuschuss um weitere drei Milliarden Euro. Seit 2022 summieren sich diese Eingriffe auf mehr als zehn Milliarden Euro.
Krankenversicherung: Auch der Bundeszuschuss zur gesetzlichen Krankenversicherung wird 2027 erneut gekürzt – um 1,35 Milliarden Euro.
Pflegeversicherung: Statt einer nachhaltigen Finanzierung wird die Pflegeversicherung lediglich mit einem Notdarlehen stabilisiert.
Die Konsequenzen tragen die gesetzlich Versicherten: Die Zusatzbeiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung bleiben voraussichtlich unvermindert hoch. In der Pflegeversicherung werden Kinderlose zusätzlich belastet, bei der Rentenversicherung droht 2028 ein weiterer Anstieg des Beitragssatzes. Gleichzeitig plant die Bundesregierung höhere Altersgrenzen und stärkere Abschläge bei der Rente sowie strengere Zugangsvoraussetzungen bei den Pflegegraden. Hinzu kommen höhere Kosten für Medikamente, Krankenhausbehandlungen, Physiotherapie und Zahnersatz.
Immer höhere Beiträge bei immer schlechteren Leistungen sind der falsche Weg, um das Vertrauen in die Sozialversicherungen wieder herzustellen. „Der Bund lässt die Versicherten mit den gesamtgesellschaftlichen Leistungen komplett allein“, sagt Bentele. „Die Finanzkrise in den Sozialversicherungen wäre gelöst, wenn der Bund endlich in vollem Umfang die politisch gewünschten und gesellschaftlich notwendigen versicherungsfremden Leistungen finanziert.“
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Text: Sozialverband VdK Deutschland e.V.