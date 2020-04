Erstellt in

Großmaischeid – In der Zeit vom 11.04.2020 bis 13.04.2020 10:27Uhr wurde von bislang unbekannten Tätern die Zugangstür, der Briefkasten und die Klingel eines Firmengebäudes in der Industriestraße in Großmaischeid durch Fäkalien beschmiert.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Polizeidirektion Neuwied/Rhein