Großsachsenheim – Gebäudebrand in der Bissinger Straße

Großsachsenheim (BW) – Ein Schaden in geschätzter Höhe von 350.000 Euro entstand beim Brand eines Wohngebäudes in der Bissinger Straße in Sachsenheim am späten Freitagabend gegen 22:00 Uhr.

Aus bislang ungeklärter Ursache brach das Feuer im Dachstuhl aus. Zwei Bewohner wurden hierbei durch das Rauchgas leicht verletzt. Die Feuerwehren Sachsenheim, Bietigheim-Bissingen, Oberriexingen und Ludwigsburg waren mit insgesamt 16 Fahrzeugen und 80 Mann im Einsatz.

Weiter waren drei Rettungswägen, ein Krankentransport, ein Notarzt, die psychosoziale Notfallversorgung, zwei Streifen des Polizeireviers Vaihingen/Enz sowie der Bürgermeister Albrich der Stadt Sachsenheim vor Ort.

Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 01:30 Uhr an.

Polizeipräsidium Ludwigsburg