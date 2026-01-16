Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Unfall Quellbornstraße Wiesbaden-Frauenstein – Verkehrsunfall in Frauenstein – Rettungshubschrauber im Einsatz

Unfall Quellbornstraße Wiesbaden-FrauensteinVerkehrsunfall in FrauensteinRettungshubschrauber im Einsatz – Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wiesbaden, der Freiwilligen Feuerwehr Wiesbaden-Frauenstein sowie des Rettungsdienstes wurden am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person in der Quellbornstraße alarmiert. Da zum Zeitpunkt der Alarmierung alle Wiesbadener Notärzte in anderen Einsätzen gebunden waren, wurde zusätzlich der Rettungshubschrauber „Christoph 77” alarmiert.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen Verkehrsunfall zwischen einem am Straßenrand abgestellten, unbesetzten Audi und einem mit drei Personen besetzten Opel vor. Alle drei Insassen des Opels waren im fortgeschrittenen Alter und zogen sich bei dem Unfall Verletzungen zu. Sie befanden sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte noch im Fahrzeug, waren aber glücklicherweise nicht eingeklemmt.

In enger Zusammenarbeit zwischen Rettungsdienst und der ersteintreffenden Freiwilligen Feuerwehr wurden die Insassen betreut und rettungsdienstlich versorgt. Während zwei Patientinnen das Fahrzeug anschließend aus eigener Kraft verlassen konnten, wurde die dritte Patientin mithilfe eines Rettungsbretts aus dem Fahrzeug gehoben. Die Feuerwehr sicherte außerdem die Unfallfahrzeuge.

Nach der Sichtung durch den Notarzt des Rettungshubschraubers wurden alle Patientinnen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Zwei Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt, die dritte erlitt so schwere Verletzungen, dass der Transport durch den Notarzt begleitet werden musste.

Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme durch die Polizei musste die Quellbornstraße temporär voll gesperrt werden.

***
Text: Feuerwehr der Landeshauptstadt Wiesbaden

