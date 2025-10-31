Hamburg: Kunst hilft Kindern. Luk Schäfer spendet Gemälde für traumatisierte Kinder – Start einer besonderen Spenden-Verdopplungsaktion – Unter dem Motto „Kunst hilft Kindern“ lädt Ankerland gemeinsam mit dem Hamburger Künstler Luk Schäfer am 13. November ab 17:30 Uhr in die Galerie Viercke zur feierlichen Auftaktveranstaltung einer Spenden-Verdopplungsaktion der Bethe-Stiftung ein.
Der Abend markiert den Beginn einer besonderen Unterstützungsaktion: Jede Spende an Ankerland wird von der Bethe-Stiftung verdoppelt und entfaltet damit doppelte Wirkung für traumatisierte Kinder und Jugendliche, die im Ankerland Trauma-Therapiezentrum therapeutische Hilfe erhalten.
Künstler Luk Schäfer engagiert sich mit einer besonderen Kunstaktion für traumatisierte Kinder. Im Laufe des Verdopplungszeitraums kann sein Kunstwerk „Shine“ durch die höchste Einzelspende gewonnen werden. Seine Werke stehen für Transformation und Ausdruck – Themen, die auch im Zentrum der therapeutischen Arbeit von Ankerland stehen.
„Viele unserer Kinder haben Schreckliches erlebt. In der Kunst und Therapie finden sie Wege, sich auszudrücken, Sicherheit und Vertrauen wiederzuentdecken,“ sagt Antonio Cotardo, Kaufmännischer Geschäftsführer von Ankerland. „Wir freuen uns sehr, mit dieser Veranstaltung Kunst und Mitgefühl zu vereinen.“
Mit dem Erlös aus der Spendenaktion werden unter anderem therapeutische Materialien und Behandlungsstunden für schwer traumatisierte Kinder finanziert. Die Verdopplungsaktion der Bethe-Stiftung läuft von Mitte November 2025 bis Mitte Februar 2026.
Termin: “Kunst hilft Kindern“
Wann: Donnerstag, 13. November 2025/ab 17:30 Uhr
Wo: Galerie Viercke, Sierichstraße 122/22299Hamburg
Luk Schäfer vor Ort u. a.:
• Luk Schäfer, Künstler
• Klaus Orth, Vorstandsmitglied der Bethe-Stiftung
• Antonio Cotardo, Kaufmännischer Geschäftsführer von Ankerland Trauma-Therapiezentrum GmbH
Über Ankerland:
Ankerland ist ein rein spendenfinanziertes Trauma-Therapiezentrum in Hamburg, das schwer und komplex traumatisierte Kinder und Jugendliche behandelt. Das Trauma-Therapiezentrum kombiniert medizinisch-psychologische Diagnostik mit gesprächs-, kunst-, musik- und körpertherapeutischen Verfahren – bedarfsorientiert und traumasensibel. Ziel ist es, Kindern nach Gewalt, Vernachlässigung oder Missbrauch wieder Sicherheit, Vertrauen und Teilhabe zu ermöglichen. Zusätzlich bietet Ankerland Fachberatung, Fortbildungen und das bundesweite Trauma-Infotelefon zur Unterstützung von Familien und Fachkräften. www.ankerland.de
Text Kunst hilft Kindern: Ankerland e.V.