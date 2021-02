Hannover (NI) – Die Kältewelle ist in Hannover angekommen und stellt besonders die hilfsbedürftigen Menschen der Stadt vor große Herausforderungen. Die Landeshauptstadt Hannover bietet deshalb für obdachlose Menschen seit heute, 8. Februar 2021 ein zusätzliches Angebot zum Tagesaufenthalt in der Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule Hannover an. Die Räumlichkeiten stehen von 7.30 bis 18.00 Uhr an jedem Tag dieser Woche zur Verfügung. Das Angebot gilt zunächst bis zum 13. Februar.

Möglich wurde diese schnelle und unbürokratische Hilfe zum einen, weil derzeit kein Präsenzunterricht in der VHS stattfindet und zum anderen durch den spontanen Einsatz von 25 ehrenamtlich Engagierten, die die Menschen dort betreuen. Sie arbeiten in Schichten, jeweils zwei Stunden, in denen sie Imbiss und Getränke anbieten und auch für Gespräche bereitstehen. Es gibt auch die Möglichkeit, Schlafpausen einzulegen. Dafür stehen Yogamatten zur Verfügung, die durch die derzeit Corona-bedingt ausgefallenen Yoga-Kurse, nutzbar sind. Für die Privatsphäre sind diese durch Stellwände abgetrennt. Am Eingang der VHS werden Fiebermessungen durchgeführt und OP-Masken sowohl für das Personal als auch für die obdachlosen Menschen verteilt.

„Wir freuen uns, dass wir durch die spontane Bereitschaft von ehrenamtlich engagierten Menschen dieses Angebot kurzfristig möglich machen können. Es ist als Kombination mit dem Angebot der Marktkirche zu verstehen, in der die Menschen über Nacht bleiben können. Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten und Unterstützenden für diese tolle Zusammenarbeit. So sieht gelebte Solidarität für mich aus – wir arbeiten Hand in Hand und Seite an Seite mit sozialen Träger*innen und ehrenamtlich Engagierten, um hilfsbedürftige Menschen in Notsituationen zu unterstützen“, sagte Sylvia Bruns, Dezernentin für Soziales und Integration der Landeshauptstadt Hannover.

Die Marktkirchengemeinde und das Diakonische Werk Hannover bieten mit Unterstützung der Landeshauptstadt Hannover seit Sonntag, 7. Februar, 18.00 Uhr, einen zusätzlichen Anlaufpunkt für obdachlose Menschen an, den sie aufsuchen können, um dort zu übernachten. Das Angebot gilt zunächst bis zum 14. Februar.

***

Die Pressemitteilung im Original finden Sie unter: www.presseservice-hannover.de