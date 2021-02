Stadt Osnabrück (NI) – Schneechaos: In der Stadt Osnabrück fällt der Präsenzunterricht an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen auch am Dienstag , 9. Februar, aus.

Alle Schülerinnen und Schüler werden im Szenario C unterrichtet.

Wegen der Witterungsverhältnisse werden weiterhin starke Verkehrsbehinderungen erwartet, so dass die Schülerbeförderung nicht sichergestellt werden kann.

Die Betreuung von Schülerinnen und Schülern in den Schulen ist jedoch gewährleistet, da Lehrerinnen und Lehrer vor Ort sind.



