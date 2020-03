Heilbronn – Jugendliche Autoknacker in der Jägerhausstraße ohne Beute

Heilbronn (BW) – In ein geparktes Auto drangen Unbekannte am frühen Dienstagmorgen in Heilbronn ein. Wie sie es schafften, in den in der Jägerhausstraße vor dem Gebäude Nummer 1 geparkten VW zu kommen, ist noch unklar.

Im Fahrzeuginneren durchwühlten sie das Handschuhfach und verteilten den Inhalt auf dem Beifahrersitz. Gestohlen wurde allerdings nichts. Ein Zeuge beobachtete, wie sich gegen 3.20 Uhr drei dunkel gekleidete Jugendliche von dem Auto entfernten.

Einer trug eine Basecap, ein anderer hatte einen Nike-Rucksack dabei.

Polizeipräsidium Heilbronn