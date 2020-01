Heilbronn – Unfall im Bereich der Schillerstraße: Unfallzeugen gesucht

Erstellt in

Heilbronn (BW) – Beim Einfahren von der Kernerstraße in die Schillerstraße in Heilbronn streifte der Fahrer eines Peugeots vermutlich gleich zwei Fahrzeuge.

Gegen 12.20 Uhr am Montagmittag beobachtete eine Zeugin, wie der Peugeot zunächst an einem Dacia und im weiteren Verlauf noch an einem dunklen Kleinwagen hängen blieb. Der Verursacher des Unfalls ist der Polizei bekannt.

Der schwarze Kleinwagen war indes bereits weggefahren, als die Streife zur Unfallaufnahme kam.

Die Polizei Heilbronn bittet daher den Halter oder Fahrer dieses Fahrzeugs sich unter der Telefonnummer 07131 104 2500 zu melden.

