Helvesiek – Umwelt: Entsorgungsanlage Helvesiek und Abfallwirtschaft geschlossen

Helvesiek (NI) – Umwelt: Aus innerbetrieblichen Gründen bleiben das Büro der Abfallwirtschaft in der großen Straße in Rotenburg (Wümme) sowie die Entsorgungsanlage in Helvesiek Rehr am Mittwoch, den 10. Juni 2020 ab 12 Uhr geschlossen und sind auch per Telefon nicht erreichbar.

Die Entsorgungsanlage in Seedorf ist an diesem Tag zu den bekannten Zeiten geöffnet.

***



