Herrmann: 115.000 Euro für die Bayerische Polizeistiftung

Posted in

Neue Rekordspendensumme: 115.000 Euro für die Bayerische Polizeistiftung – Bayerns Innenminister Joachim Herrmann beim Benefiz-Neujahrskonzert des Polizeiorchesters Bayern – Deutliches Zeichen der Solidarität mit der Bayerischen Polizei – Schweigeminute für die Opfer der Gewalttat in Aschaffenburg.

+++ „115.000 Euro für die Bayerische Polizeistiftung! Vielen Dank für Ihre großzügigen Spenden. Mit Ihrer Spende haben Sie Ihre Solidarität mit der Bayerischen Polizei unter Beweis gestellt.“ Bayerns Innenminister Joachim Herrmann dankte beim Benefiz-Neujahrskonzert des Polizeiorchesters Bayern allen Unterstützern und Gästen. Zu Beginn der Veranstaltung rief Herrmann zu einer Schweigeminute auf: „Die abscheuliche Gewalttat in Aschaffenburg erschüttert mich und uns alle zutiefst. Der Zweck dieses Konzertes ist eng mit dem verbunden, was die Menschen in Aschaffenburg erleben mussten. Heute werden Gelder gesammelt für Polizeibeamte, die auch Opfer solcher Straftaten werden können.“ Hauptact des Abends: Das Polizeiorchester Bayern unter der Leitung von Professor Johann Mösenbichler . „In diesen schweren Stunden haben Sie mit Ihrem Orchester die richtigen Töne gefunden und uns erneut mit musikalischer Leidenschaft verzaubert“, resümierte Herrmann. +++

Besonders lobende Worte fand Herrmann für den Gründer der Bayerischen Polizeistiftung, den Nürnberger Geschäftsmann Paul Greißinger :

„Im vergangenen Jahr hat Sie der Bundespräsident mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland geehrt.“ Seit ihrer Gründung im Jahr 1977 hat die Stiftung in mehr als 1.800 Fällen finanzielle Hilfe in Höhe von rund 3,8 Millionen Euro geleistet. Sie hilft Polizistinnen und Polizisten, die während des Dienstes dienstunfähig geworden sind, dauerhafte gesundheitliche Schäden erlitten haben oder gar ums Leben gekommen sind, sowie deren Angehörigen. „Diese Unterstützung ist ein Zeichen der christlichen Nächstenliebe für die verletzten Polizistinnen und Polizisten sowie deren Angehörigen“, so Herrmann.

Respekt und Anerkennung sprach Herrmann auch allen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aus, die durch ihre engagierte und hochprofessionelle Arbeit für die Sicherheit in Bayern sorgten, sowie den mehr als 1.400 Bürgerinnen und Bürgern in 268 Städten und Gemeinden, die sich ehrenamtlich für die Sicherheitswacht in Bayern engagieren.

Informationen zur Bayerischen Polizeistiftung sind unter www.bayerische-polizeistiftung.de abrufbar, weitere Konzerttermine des Polizeiorchesters Bayern unter https://polizeiorchester.bayern.de/konzerte/index.html.

***

Text: Bayerisches Staatministerium des Inneren, für Sport und Integration