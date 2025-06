Loreley Touristik: Lasst die Reben Beben: Weinsommer an der Loreley

Lasst die Reben Beben, Bornich, Juli 2025. Zwischen Rhein und Reben, wo der Blick weit und das Herz leicht wird, ist er wieder da: der Sommer, wie man ihn in der Loreley-Region kennt und liebt. Was jetzt am Mittelrhein geschieht, ist mehr als ein Zurück der Weinfeste: Es ist ein Aufleben des gemeinschaftlichen Miteinanders, ein Innehalten zwischen den Rebstöcken, ein Anstoßen auf das, was uns alle im Kern verbindet. Drei Feste, exemplarisch für viele dieser Art in der Region, erzählen besonders eindrücklich davon, was zwischen Juli und Oktober jeden Sommer Leben in die malerischen Ortschaften bringt:

Reben Beben in Bornich – Wenn der Wein die Bässe trägt

Zum zweiten Mal lädt die Winzergenossenschaft Loreley Bornich am 5. Juli zum „Reben Beben“ ein. Dort wo die Reben über dem Tal stehen und die Luft nach Sommer riecht, werden junge Menschen, elektronische Musik und regionale Weine sich zu einem Fest inmitten der Weinberge treffen zum Feiern, Tanzen und zum Teilen dessen, was sie seit 90 Jahren ausmacht: eine Gemeinschaft und damit das Alte ehrt und Neues wagt. Zwischen Weinglas und DJ-Pult wird klar: Die Zukunft des Weinbaus hat Klang, Mut und ganz viel Herz.

Weinfest in Kamp-Bornhofen – Wie Tradition neu erblüht

Am 11. und 12. Oktober lädt Kamp-Bornhofen ins Hotel Rheingraf zum offiziellen Ortsweinfest. Am Samstag eröffnet die Mittelrhein-Weinkönigin das Fest, gefolgt von der Vorstellung der Kamper Weinkommission und der Prämierung des besten Festweins – ein stolzer Moment für Winzer und Genießer. Danach erfüllt die NON STOP DANCING BAND den Abend mit Livemusik, Tanz und Lebensfreude bis spät in die Nacht. Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit einem besinnlichen Festgottesdienst von Pater Desiderius, gefolgt vom Frühschoppen mit Herberto „B“. Am Nachmittag warten Kaffee, Kuchen und herzliche Gespräche. Dieses Fest ist mehr als ein Termin – es ist gelebte Gemeinschaft, Heimatgefühl und ein Grund, das Leben zu feiern.

Winzerfest in Braubach – Wo Geschichte ins Glas fließt

Und dann ist da noch Braubach. Seit 1925 feiert die Stadt ihr Winzerfest – ein fester Bestandteil des kulturellen Kalenders, eine Herzensangelegenheit für Generationen. Vom 3. bis 6. Oktober wird es in den Rheinanlagen lebendig: Weinbrunnen sprudeln, Winzer und Wirte bringen das Beste aus ihren Kellern, und über allem thront die Marksburg als stumme Zeugin jahrhundertealter Weintradition.

Text Lasst die Reben Beben: Loreley Touristik GmbH