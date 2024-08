Historische Ereignisse am 03. August

Der heutige Tag, der 03. August 2024, bietet einen Blick zurück auf bedeutende historische Ereignisse, die an diesem Datum stattfanden und die Welt auf unterschiedliche Weise prägten.

1492: Christoph Kolumbus bricht zu seiner ersten Entdeckungsreise auf

Am 3. August 1492 stach Christoph Kolumbus mit den Schiffen Santa Maria, Niña und Pinta von Palos de la Frontera in See. Sein Ziel war die Entdeckung einer westlichen Seeroute nach Indien. Diese Reise führte zur Entdeckung Amerikas, einem Wendepunkt in der Weltgeschichte.

1858: John Hanning Speke erreicht den Victoriasee

Der britische Entdecker John Hanning Speke erreichte am 3. August 1858 als erster Europäer den Victoriasee. Seine Entdeckung trug wesentlich zur Aufklärung der geografischen Rätsel Afrikas bei und war ein Meilenstein in der Erforschung des Kontinents.

1883: Eröffnung des Vergnügungsparks Gröna Lund

In Stockholm wurde am 3. August 1883 der Vergnügungspark Gröna Lund eröffnet. Der Park auf der Insel Djurgården entwickelte sich zu einem beliebten Freizeit- und Vergnügungsort und ist heute eine wichtige kulturelle Institution der schwedischen Hauptstadt.

1884: Gründung der Hilfskasse des Deutschen Technikerverbands

Am 3. August 1884 gründete der Deutsche Technikerverband eine Hilfskasse für Architekten, Ingenieure und Techniker. Diese Einrichtung sollte den sozialen Schutz und die Unterstützung von Fachkräften im technischen Bereich verbessern.

1914: Deutsches Reich erklärt Frankreich den Krieg

Mit der Kriegserklärung des Deutschen Reichs an Frankreich und dem Einmarsch in das neutrale Belgien begann am 3. August 1914 ein entscheidendes Kapitel des Ersten Weltkriegs. Der deutsche Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg versuchte vergeblich, Großbritannien zur Neutralität zu bewegen.

1935: Eröffnung der Großglockner-Hochalpenstraße

Nach fünfjähriger Bauzeit wurde am 3. August 1935 die Großglockner-Hochalpenstraße eröffnet. Diese spektakuläre Passstraße in Österreich gilt als technische Meisterleistung und ist bis heute eine beliebte Touristenattraktion.

1945: Ersterscheinung der Tageszeitung Der Morgen

In der sowjetischen Besatzungszone in Deutschland erschien am 3. August 1945 erstmals die Tageszeitung Der Morgen. Die Zeitung spielte eine wichtige Rolle in der Informationsvermittlung in der späteren DDR.

1949: Gründung der NBA

Die National Basketball Association (NBA) wurde am 3. August 1949 in den USA gegründet. Sie entstand aus der Fusion der National Basketball League (NBL) und der Basketball Association of America (BAA) und entwickelte sich zur weltweit bedeutendsten Basketball-Liga.

1958: USS Nautilus erreicht den geographischen Nordpol

Das Atom-U-Boot USS Nautilus erreichte am 3. August 1958 als erstes Wasserfahrzeug den geographischen Nordpol. Diese Leistung markierte einen bedeutenden Fortschritt in der Marine- und U-Boot-Technologie.

1963: Letztes Konzert der Beatles im Cavern Club

Die Beatles gaben am 3. August 1963 ihr letztes Konzert im legendären Cavern Club in Liverpool. Dieser Auftritt markierte das Ende einer Ära und den Beginn ihres weltweiten Ruhms.

1984: Empfang der ersten Internet-E-Mail in Deutschland

Am 3. August 1984 wurde in Deutschland die erste Internet-E-Mail empfangen. Diese Nachricht, die von Cambridge (Massachusetts) an die Universität Karlsruhe gesendet wurde, markierte den Beginn des Internetzeitalters in Deutschland.

2001: Sprengung des Wankdorfstadions

Am 3. August 2001 wurde das Berner Wankdorfstadion, Schauplatz des legendären Finales der Fußball-Weltmeisterschaft 1954, gesprengt. An seiner Stelle sollte ein moderner Neubau entstehen.

2004: Start der NASA-Raumsonde MESSENGER

Die NASA-Raumsonde MESSENGER wurde am 3. August 2004 gestartet, um den Planeten Merkur zu erforschen. Diese Mission war Teil des Discovery-Programms und erbrachte wertvolle Erkenntnisse über den innersten Planeten unseres Sonnensystems.

2004: Wiedereröffnung der Freiheitsstatue für Besucher

Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 wurde die Freiheitsstatue am 3. August 2004 wieder für Besucher geöffnet. Diese symbolträchtige Statue bleibt ein wichtiges Symbol für Freiheit und Demokratie.

2005: Adidas übernimmt Reebok

Am 3. August 2005 gab der Sportartikelhersteller Adidas bekannt, dass er den Konkurrenten Reebok für 3,1 Milliarden Euro übernehmen will. Dieser Schritt stärkte die Position von Adidas auf dem globalen Sportartikelmarkt erheblich.

Diese Ereignisse sind nur einige Beispiele für die vielen bedeutenden Entwicklungen, die am 3. August im Laufe der Geschichte stattfanden. Jeder dieser Momente hat seine eigene Bedeutung und hat die Welt auf unterschiedliche Weise geprägt.