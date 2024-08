Historische Ereignisse am 16. August

Am 16. August haben sich im Laufe der Geschichte zahlreiche bedeutsame Ereignisse ereignet, die sowohl politische, kulturelle als auch wissenschaftliche Entwicklungen beeinflusst haben.

1621: Die Nürnberger Girobank nimmt ihren Betrieb auf

Am 16. August 1621 begann in Nürnberg eine neue Ära des Geldverkehrs, als die zuvor errichtete Girobank ihre Geschäftstätigkeit aufnahm. Diese Bank ermöglichte es den Bürgern, Überweisungen und Zahlungen einfach und sicher durchzuführen, was den Handel und die Wirtschaft in der Region erheblich förderte.

1784: Eröffnung des Allgemeinen Krankenhauses in Wien

Am 16. August 1784 öffnete das Allgemeine Krankenhaus in Wien seine Pforten. Mit dieser Eröffnung wurde ein wichtiger Grundstein für das moderne Gesundheitswesen in Österreich gelegt. Das Krankenhaus entwickelte sich schnell zu einer zentralen Institution für medizinische Forschung und Ausbildung.

1809: Gründung der Humboldt-Universität zu Berlin

Auf Initiative Wilhelm von Humboldts wurde am 16. August 1809 die Humboldt-Universität zu Berlin gegründet. Diese Universität sollte nicht nur Bildung vermitteln, sondern auch zur Forschung und zum Fortschritt der Wissenschaften beitragen. Sie gilt als Vorreiter der modernen Universität in Europa.

1821: Entstehung des Erzbistums Freiburg

Mit einer päpstlichen Verfügung wurde am 16. August 1821 das Erzbistum Freiburg gegründet. Gleichzeitig erlosch das jahrhundertealte Bistum Konstanz. Diese Umstrukturierung trug zur Neuordnung der kirchlichen Landschaft in Südwestdeutschland bei und stärkte die Stellung der katholischen Kirche in der Region.

1866: Eröffnung der Pferdebahn zwischen Hamburg und Wandsbek

Am 16. August 1866 nahm die Pferdebahn zwischen Hamburg und Wandsbek ihren Betrieb auf. Diese neue Form des öffentlichen Nahverkehrs ermöglichte es den Menschen, schneller und bequemer zwischen den beiden Städten zu reisen und markierte den Beginn moderner Transportmittel in der Region.

1896: Goldfund am Klondike River

Am 16. August 1896 entdeckte George Carmack Gold am Klondike River im Yukon-Territorium Kanadas. Diese Nachricht verbreitete sich schnell und löste knapp ein Jahr später einen großen Goldrausch aus, der tausende Menschen in die abgelegene Region zog, in der Hoffnung, ihr Glück zu machen.

1908: Entlassung des „Hauptmann von Köpenick“ aus der Haft

Wilhelm Voigt, bekannt als der „Hauptmann von Köpenick“, wurde am 16. August 1908 nach seiner Begnadigung durch Kaiser Wilhelm II. aus der Haft entlassen. Voigt hatte mit einer spektakulären Verkleidung und einem Trick im Jahr 1906 die Stadtkasse von Köpenick erbeutet und wurde dadurch zur Legende.

1930: Ub Iwerks veröffentlicht „Fiddlesticks“

Am 16. August 1930 veröffentlichte Ub Iwerks nach seinem Ausstieg aus den Disney-Studios den ersten farbigen Ton-Zeichentrickfilm „Fiddlesticks“. Dieser Film markierte einen wichtigen Schritt in der Entwicklung des animierten Films und zeigte das Potential neuer Technologien im Unterhaltungsbereich.

1935: Vorstellung des Magnetophons auf der Berliner Funkausstellung

Auf der Berliner Funkausstellung wurde am 16. August 1935 das Magnetophon, ein Magnetton-Aufzeichnungs- und Wiedergabegerät, vorgestellt. Dieses Gerät revolutionierte die Tonaufnahme und legte den Grundstein für moderne Aufzeichnungstechniken in der Musik- und Filmindustrie.

1945: Polen tritt Staatsgebiet an die Sowjetunion ab

Am 16. August 1945 trat Polen in Moskau etwa 46 Prozent seines früheren Staatsgebietes an die Sowjetunion ab. Diese Gebietsabtretungen waren Teil der Nachkriegsordnung in Europa und veränderten die politische und geografische Landschaft des Kontinents nachhaltig.

1951: Aufstellung der ersten Einheit der Bayerischen Bereitschaftspolizei

Am 16. August 1951 wurde im Kloster Rebdorf bei Eichstätt die erste Einheit der Bayerischen Bereitschaftspolizei aufgestellt. Diese Polizeieinheit wurde gegründet, um schnell und effektiv auf Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit reagieren zu können und spielte eine wichtige Rolle in der Nachkriegsordnung Bayerns.

1954: Erstausgabe von Sports Illustrated

In den Vereinigten Staaten erschien am 16. August 1954 die Erstausgabe des Sportmagazins Sports Illustrated. Das Magazin entwickelte sich schnell zu einer der einflussreichsten Sportpublikationen weltweit und prägte die Sportberichterstattung nachhaltig.

1960: Joseph Kittingers Rekordsprung

Am 16. August 1960 sprang Joseph Kittinger aus einem Heliumballon aus einer Höhe von 31.332 Metern und stellte dabei drei Weltrekorde auf. Seine atemberaubende Geschwindigkeit von 988 km/h und die Dauer des freien Falls von vier Minuten und 36 Sekunden sind bis heute legendär und unübertroffen.

1960: Unabhängigkeit Zyperns

Am 16. August 1960 erlangte Zypern durch das Zürcher und Londoner Abkommen die Unabhängigkeit von Großbritannien. Die neue Republik Zypern wurde ein souveräner Staat, musste sich jedoch weiterhin mit ethnischen Spannungen zwischen griechischen und türkischen Zypern auseinandersetzen.

1976: Veröffentlichung von „Dancing Queen“

Am 16. August 1976 wurde der Song „Dancing Queen“ von ABBA veröffentlicht. Das Lied entwickelte sich zu einem weltweiten Hit und ist bis heute eines der bekanntesten und erfolgreichsten Popstücke der Musikgeschichte.

1977: Säureattentat auf Cranachs Luther-Bilder

Am 16. August 1977 wurden im Landesmuseum in Hannover die ausgestellten Bilder von Martin Luther und seiner Frau Katharina von Bora, gemalt von Lucas Cranach, Opfer eines Säureattentats. Dieser Angriff war ein schwerer Schlag für das Kulturerbe und löste internationale Empörung aus.

1977: Tod von Elvis Presley

Am 16. August 1977 starb Elvis Presley, einer der erfolgreichsten Solointerpreten der Welt, in seinem Wohnsitz „Graceland“ in Memphis, Tennessee. Sein Tod markierte das Ende einer Ära und hinterließ Millionen von Fans weltweit in tiefer Trauer.

1988: Beginn der Geiselnahme von Gladbeck

Am 16. August 1988 begann in Gladbeck die Geiselnahme in einer Filiale der Deutschen Bank, die sich zu einem der bekanntesten Kriminalfälle der Bundesrepublik entwickelte. Die dramatische Geiselnahme endete erst nach 54 Stunden auf der Autobahn zwischen Köln und Frankfurt am Main.

2004: Entdeckung zweier Saturnmonde durch Cassini-Huygens

Am 16. August 2004 entdeckte die Raumsonde Cassini-Huygens zwei neue Monde des Saturn. Diese Entdeckung erweiterte unser Verständnis des Saturn-Systems und trug zu wichtigen wissenschaftlichen Erkenntnissen über das Sonnensystem bei.

Diese historischen Ereignisse zeigen, wie vielfältig und prägend der 16. August in verschiedenen Epochen und Bereichen der Geschichte war.

