Historische Ereignisse am 17. April – Ein Rückblick in der Geschichte

Am 17. April gab es im Lauf der Geschichte viele bemerkenswerte Ereignisse – vom ersten Ford Mustang über die Rückkehr der Apollo-13-Besatzung bis zur Gründung von Filmlegenden wie United Artists. Doch eines der wohl bedeutendsten Ereignisse dieses Tages ist die geglückte Rückkehr der Apollo-13-Astronauten im Jahr 1970 – ein Triumph menschlicher Ingenieurskunst und Zusammenarbeit in einer lebensbedrohlichen Lage. Ein Blick auf die Ereignisse dieses Datums offenbart die Vielseitigkeit historischer Entwicklungen.

1899 – Gründung des VfL Osnabrück

In Osnabrück wird der Verein für Leibesübungen Osnabrück ins Leben gerufen. Der VfL entwickelt sich in den folgenden Jahrzehnten zu einem festen Bestandteil des deutschen Fußballs und ist vor allem für seine engagierte Fangemeinde und traditionsreiche Geschichte bekannt.

1919 – Geburt der United Artists

Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks, Mary Pickford und David Wark Griffith schließen sich zusammen, um die Filmproduktionsgesellschaft United Artists zu gründen. Ziel ist es, unabhängige Filmprojekte zu fördern und kreative Freiheit zu ermöglichen – ein Meilenstein in der Filmgeschichte.

1924 – Entstehung von Metro-Goldwyn-Mayer

Drei große Filmstudios fusionieren zur legendären MGM: Metro Pictures, Goldwyn Pictures und Louis B. Mayer Pictures. Der Zusammenschluss unter der Leitung von Louis B. Mayer markiert den Aufstieg eines Filmimperiums, das Hollywood über Jahrzehnte prägen wird.

1947 – Rätsel um die Sir Harvey Adamson

Der britische Passagierdampfer Sir Harvey Adamson verschwindet spurlos auf dem Weg von Rangun nach Mergui. Trotz umfangreicher Suche bleiben 269 Menschen verschollen. Das mysteriöse Verschwinden gibt bis heute Rätsel auf.

1958 – Brüsseler Weltausstellung mit Wahrzeichen

Nach fast zwei Jahrzehnten findet in Brüssel wieder eine Weltausstellung statt. Symbol der Expo wird das eigens errichtete Atomium – ein monumentales Modell eines Eisenmoleküls – das seither zu den markantesten Bauwerken Belgiens zählt.

1961 – Oscar-Triumph für „Das Appartement“

Billy Wilders Film „Das Appartement“ ist der große Sieger der Oscarverleihung. Mit fünf Academy Awards, darunter für den besten Film und die beste Regie, wird die bittersüße Komödie mit Jack Lemmon und Shirley MacLaine zum Klassiker der Filmgeschichte.

1964 – Kraft der Energie: Pumpspeicherwerk Vianden

An der Our in Luxemburg wird das Pumpspeicherwerk Vianden in Betrieb genommen. Es ist das größte seiner Art in Europa und dient der Speicherung von Energie, um die Stromversorgung bei Lastspitzen zu sichern.

1964 – Jerrie Mock umfliegt allein den Globus

Die US-Amerikanerin Jerrie Mock schreibt Luftfahrtgeschichte, als sie als erste Frau allein mit einer Cessna 180 um die Welt fliegt. Nach fast 30 Tagen kehrt sie erfolgreich an ihren Ausgangspunkt in Ohio zurück – ein mutiger Schritt für die Frauen in der Luftfahrt.

1964 – Ford stellt den Mustang vor

Auf der Weltausstellung in New York wird der Ford Mustang präsentiert. Der sportliche Wagen, basierend auf dem Ford Falcon, begründet die Ära der „Pony Cars“ und wird zum Kultobjekt auf Amerikas Straßen.

1970 – Apollo 13 kehrt sicher zurück

Nach einer dramatischen Panne im All endet die Apollo-13-Mission glücklicherweise ohne Todesopfer. Die Astronauten Jim Lovell, Jack Swigert und Fred Haise werden nach ihrer Notlandung im Pazifik von der USS Iwo Jima gerettet. Die Mission wird zum Lehrstück für Krisenmanagement und Teamgeist.

1979 – Erste Kiosk-Ausgabe der taz

In Berlin erscheint die erste am Kiosk erhältliche Ausgabe der „taz“ – einer linksalternativen Tageszeitung, die sich gegen den bürgerlich dominierten Zeitungsmarkt positioniert. Bis heute gilt sie als Stimme progressiver Medienkultur.

1996 – Heise online geht an den Start

Die Website Heise online veröffentlicht ihre erste Nachricht. Damit beginnt die Erfolgsgeschichte eines der wichtigsten deutschsprachigen Tech-Portale – ein Vorbote des digitalen Informationszeitalters.

Ausleitung:

Ob Filmgeschichte, Technikpionierleistungen oder gesellschaftlicher Wandel – der 17. April bietet einen spannenden Querschnitt durch die Vielfalt menschlicher Errungenschaften und Schicksale. Ein Tag, der zeigt, wie Geschichte geschrieben wird – in kleinen wie in großen Schritten.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt