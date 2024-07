Historische Ereignisse am 12. Juli

Posted in

Am heutigen 12. Juli 2024 blicken wir auf eine Reihe bedeutender historischer Ereignisse zurück, die an diesem Tag im Laufe der Jahrhunderte stattfanden. Diese Ereignisse zeigen die Vielfalt und Tiefe der Geschichte, die unseren heutigen Tag prägen.

1253: Frankfurt an der Oder erhält das Stadtrecht

Im Jahr 1253 erhielt Frankfurt an der Oder das Stadtrecht, ein bedeutender Schritt für die Entwicklung der Stadt. Dies legte den Grundstein für ihre wirtschaftliche und kulturelle Blüte im Mittelalter.

1776: James Cook startet zu seiner dritten Weltumseglung

Am 12. Juli 1776 begann der berühmte britische Entdecker James Cook seine dritte Weltumseglung von Plymouth aus. Diese Reise, die ihn letztlich sein Leben kosten sollte, war geprägt von bedeutenden Entdeckungen und der Erweiterung des geografischen Wissens der Zeit.

1929: Erstflug des Flugboots Dornier Do X

Das gigantische Flugboot Dornier Do X absolvierte am 12. Juli 1929 seinen Erstflug über dem Bodensee. Mit einer Spannweite von 48 Metern und Platz für 169 Passagiere war es zu seiner Zeit das größte Flugzeug der Welt.

1937: Picasso stellt „Guernica“ aus

Pablo Picassos berühmtes Gemälde „Guernica“ wurde am 12. Juli 1937 auf der Pariser Weltausstellung erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Das Werk gilt als ein starkes Statement gegen Krieg und Gewalt.

1962: Erster Auftritt der Rolling Stones

Die Rolling Stones hatten ihren ersten Auftritt im Marquee Club in London am 12. Juli 1962. Dieser Auftritt markierte den offiziellen Beginn einer der einflussreichsten Rockbands der Musikgeschichte.

1970: Thor Heyerdahl erreicht Barbados mit Ra II

Nach 57 Tagen auf dem Atlantik erreichte Thor Heyerdahl am 12. Juli 1970 mit seinem Papyrus-Boot Ra II die Karibikinsel Barbados. Diese Reise bewies die Möglichkeit transatlantischer Kontakte in prähistorischen Zeiten.

1971: Nigeria tritt der OPEC bei

Am 12. Juli 1971 trat Nigeria als elftes Mitgliedsland dem Kartell erdölexportierender Länder (OPEC) bei. Dieser Beitritt hatte bedeutende Auswirkungen auf die globale Ölpolitik und die Wirtschaft Nigerias.

1975: Eröffnung des Europa-Parks

Deutschlands größter Freizeitpark, der Europa-Park in Rust, öffnete am 12. Juli 1975 seine Tore. Heute zieht er Millionen Besucher aus aller Welt an und ist eine der beliebtesten Touristenattraktionen des Landes.

1991: Deutschland wird Frauenfußball-Europameister

Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen gewann am 12. Juli 1991 die Europameisterschaft in Dänemark durch ein 3:1 gegen Norwegen. Dieser Sieg markierte einen wichtigen Meilenstein im deutschen Frauenfußball.

1994: Bundesverfassungsgericht billigt Auslandseinsätze der Bundeswehr

Das Bundesverfassungsgericht erklärte am 12. Juli 1994 Auslandseinsätze der Bundeswehr unter UNO-Mandat für verfassungskonform. Diese Entscheidung ermöglichte eine aktivere Rolle Deutschlands in internationalen Missionen.

1997: Loveparade und Hateparade in Berlin

Am 12. Juli 1997 fand in Berlin die 9. Technoparty Loveparade statt, begleitet von der Protestveranstaltung Hateparade, aus der später die Demonstration Fuckparade hervorging. Diese Events reflektieren den kulturellen und musikalischen Wandel der Zeit.

1998: Frankreich wird Fußballweltmeister

Frankreich gewann am 12. Juli 1998 die Heim-WM in Saint-Denis mit einem 3:0-Sieg gegen Brasilien und wurde damit erstmals Fußballweltmeister. Dieser Triumph war ein historischer Moment für den französischen Fußball.

2001: Internetverbot in Afghanistan

Am 12. Juli 2001 verbot die Taliban-Regierung in Afghanistan die Nutzung des Internets. Dieses Verbot war Teil der strikten Kontrolle und Einschränkung der Informationsfreiheit im Land.

2005: Inthronisierung von Albert II. in Monaco

Albert II. wurde am 12. Juli 2005 als Nachfolger seines verstorbenen Vaters Rainier III. inthronisiert. Seine Herrschaft markierte eine neue Ära für das Fürstentum Monaco.

Diese historischen Rückblicke verdeutlichen die Bedeutung des 12. Juli in der Weltgeschichte, von Stadtrechten über bedeutende Reisen und technologische Meilensteine bis hin zu kulturellen und politischen Entwicklungen.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt