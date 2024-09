Historische Ereignisse am 09. September

Heute, am 9. September 2024, werfen wir einen Blick auf markante historische Ereignisse, die an diesem Tag in verschiedenen Jahrhunderten stattgefunden haben. Der 9. September ist reich an Höhepunkten in der Weltgeschichte, die bis heute nachwirken.

1499: Triumphaler Empfang für Vasco da Gama in Lissabon

Vasco da Gama, der portugiesische Entdecker, kehrte 1499 von seiner erfolgreichen Reise nach Indien nach Lissabon zurück. Er entdeckte den Seeweg um das Kap der Guten Hoffnung und eröffnete damit neue Handelswege nach Asien. Bei seiner Rückkehr wurde er in Portugal als Nationalheld gefeiert und erhielt einen triumphalen Empfang.

1543: Maria Stuart wird Königin von Schottland

Am 9. September 1543 wurde die erst neun Monate alte Maria Stuart zur Königin von Schottland gekrönt. Ihre Regentschaft sollte von politischen Konflikten und Machtkämpfen geprägt sein, die letztendlich zu ihrem tragischen Ende führten. Maria Stuart wurde später eine zentrale Figur in den Auseinandersetzungen zwischen Schottland und England.

1583: Gründung der Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Die Julius-Maximilians-Universität Würzburg wurde 1583 gegründet und gehört heute zu den ältesten Hochschulen Deutschlands. Sie erlangte schnell einen hervorragenden Ruf in der Medizin und den Naturwissenschaften und ist bis heute eine bedeutende Bildungsinstitution.

1619: Krönung von Ferdinand II. zum römisch-deutschen Kaiser

Am 9. September 1619 wurde Ferdinand II. in Frankfurt am Main zum römisch-deutschen Kaiser gekrönt. Seine Herrschaft fiel in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges, in dem Ferdinand II. als Verfechter der Gegenreformation eine zentrale Rolle spielte.

1835: Septembergesetze in Frankreich – Zensur und Repression

Im Frankreich der Julimonarchie wurden am 9. September 1835 die sogenannten Septembergesetze erlassen. Diese führten zur Wiedereinführung der Pressezensur und verschärften die Strafen für Journalisten. Zudem wurde das Bekenntnis zur Republik verboten. Diese Maßnahmen lösten scharfe Kritik unter den liberalen Kräften des Landes aus.

1886: Internationales Urheberrecht in Bern beschlossen

In Bern wurde am 9. September 1886 die Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst unterzeichnet. Dieses Abkommen, das als Grundlage des internationalen Urheberrechts gilt, schuf den rechtlichen Rahmen für den Schutz geistigen Eigentums über nationale Grenzen hinweg.

1892: Entdeckung des Jupitermondes Amalthea durch Edward Barnard

Der amerikanische Astronom Edward Barnard entdeckte am 9. September 1892 den Jupitermond Amalthea. Diese Entdeckung war von großer Bedeutung für die Astronomie, da Amalthea der erste Jupitermond war, der seit der Zeit Galileis entdeckt wurde.

1893: Einzigartige Geburt im Weißen Haus

Am 9. September 1893 kam im Weißen Haus in Washington D.C. die Tochter von US-Präsident Grover Cleveland zur Welt. Esther Cleveland ist bis heute das einzige Kind, das je in der offiziellen Residenz eines amtierenden US-Präsidenten geboren wurde.

1913: Erster Looping der Geschichte in Kiew

Der russische Militärpilot Pjotr Nesterow flog am 9. September 1913 in einer Nieuport IV den ersten Looping der Luftfahrtgeschichte. Diese spektakuläre Leistung wurde jedoch von seinen Vorgesetzten disziplinarisch geahndet, obwohl Nesterow Pionierarbeit für die Weiterentwicklung der Luftfahrt leistete.

1922: Uraufführung der Operette „Madame Pompadour“ in Berlin

Die Operette „Madame Pompadour“ von Leo Fall feierte am 9. September 1922 im Berliner Theater ihre Uraufführung. Das Stück, das die Liebesabenteuer der Madame de Pompadour, der berühmten Mätresse des französischen Königs Ludwig XV., thematisiert, wurde schnell zu einem Publikumsliebling.

1942: Bau von Flaktürmen in Wien beschlossen

Am 9. September 1942 beschloss das NS-Regime den Bau von sechs Flaktürmen zum Schutz des Wiener Stadtgebiets. Diese massiven Befestigungsanlagen sollten Wien vor den alliierten Luftangriffen schützen und prägen bis heute das Stadtbild.

1943: Uraufführung von Bertolt Brechts „Leben des Galilei“

Am 9. September 1943 fand in Zürich die Uraufführung von Bertolt Brechts Drama „Leben des Galilei“ statt. Das Stück beleuchtet das Leben des berühmten Wissenschaftlers Galileo Galilei und thematisiert den Konflikt zwischen Wissenschaft und Dogma. Es gilt als eines von Brechts bedeutendsten Werken.

1970: Uwe Seelers letztes Länderspiel

Am 9. September 1970 absolvierte der deutsche Fußballstar Uwe Seeler sein 72. und letztes Länderspiel gegen Ungarn. Seeler war einer der herausragendsten Spieler seiner Zeit und übertraf mit dieser Partie den Vorkriegsrekord von Paul Janes.

1975: Start der NASA-Raumsonde Viking 2