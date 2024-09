Historische Ereignisse am 20. September

Posted in

Der 20. September markiert in der Geschichte einige wichtige Meilensteine, die unser politisches, gesellschaftliches und technologisches Leben geprägt haben. Vom Beginn des „Kriegs gegen den Terror“ im Jahr 2001 bis zu den weltweiten Klimademonstrationen der Fridays-for-Future-Bewegung 2019 – der 20. September ist ein Datum, das uns viele bedeutende Wendepunkte der Geschichte in Erinnerung ruft. Besonders der Aufruf von US-Präsident George W. Bush nach den Terroranschlägen von 2001, der die weltpolitische Bühne nachhaltig verändert hat, stellt eines der prägendsten Ereignisse dieses Tages dar. Doch auch andere historische Entwicklungen an diesem Tag verdienen Beachtung. Ein Überblick:

1859: Auf den von ihm erfundenen Elektroherd erhält George B. Simpson ein US-Patent.

George B. Simpson erhielt am 20. September 1859 das US-Patent für den von ihm erfundenen Elektroherd. Diese Erfindung legte den Grundstein für die moderne Küche und revolutionierte die Art und Weise, wie wir kochen und Haushaltsgeräte nutzen.

1859: In Kopenhagen öffnet der erste dänische Zoo seine Pforten für die Besucher.

Mit der Eröffnung des Zoos in Kopenhagen wurde am 20. September 1859 die Grundlage für eine neue Ära der Tierhaltung und öffentlichen Bildung gelegt. Es war der erste Zoo in Dänemark und ein wichtiger Schritt für den Tierschutz und die Wissenschaft.

1881: Chester A. Arthur wird als 21. Präsident der USA vereidigt.

Nach der Ermordung von Präsident James A. Garfield wurde Chester A. Arthur am 20. September 1881 als 21. Präsident der USA vereidigt. Arthur führte das Land durch eine Phase der politischen Umbrüche und legte die Grundlage für wichtige Reformen.

1898: Die erste Ausgabe der Berliner Morgenpost erscheint im Handel.

Die Berliner Morgenpost, eine liberale Tageszeitung, wurde am 20. September 1898 erstmals veröffentlicht. Sie prägte über Jahrzehnte den deutschen Journalismus und ist bis heute eine der bekanntesten Zeitungen Deutschlands.

1909: Das Basler Stadttheater wird eingeweiht.

Das Basler Stadttheater öffnete am 20. September 1909 seine Türen und bot der Stadt Basel eine neue Bühne für Kunst und Kultur. Bis heute ist es eine zentrale Institution im kulturellen Leben der Schweiz.

1916: Die erste Ausgabe der Spartakusbriefe erscheint.

Rosa Luxemburg veröffentlichte am 20. September 1916 die erste Ausgabe der Spartakusbriefe. Die kommunistische Untergrundzeitung war ein zentrales Sprachrohr für den Widerstand gegen den Ersten Weltkrieg und den Kapitalismus.

1924: Die Deutsche Einheitskurzschrift wird eingeführt.

Am 20. September 1924 führte die deutsche Regierung die Einheitskurzschrift ein, die bis heute die gängige Methode der Stenografie in Deutschland ist. Dies vereinheitlichte die verschiedenen Formen der Kurzschrift und erleichterte das Notieren von Texten erheblich.

1932: Mahatma Gandhi beginnt seinen Hungerstreik.

Mahatma Gandhi begann am 20. September 1932 im Gefängnis von Pune einen Hungerstreik, um gegen die geplante Ausgrenzung der „Unberührbaren“ zu protestieren. Sein Protest war ein bedeutender Moment im indischen Unabhängigkeitskampf.

1946: Die 1. Internationalen Filmfestspiele von Cannes werden eröffnet.

Am 20. September 1946 wurden die ersten Internationalen Filmfestspiele von Cannes eröffnet. Das Filmfestival entwickelte sich zu einem der bedeutendsten der Welt und ist ein jährlicher Höhepunkt der internationalen Filmindustrie.

1951: Eine Boeing B-47 fliegt zum ersten Mal über den Nordpol.

Am 20. September 1951 überflog erstmals eine Boeing B-47 den Nordpol. Dies markierte einen technologischen Fortschritt in der Luftfahrtgeschichte und demonstrierte die wachsenden militärischen Fähigkeiten während des Kalten Krieges.

1951: Der Schweizer Ständerat lehnt erneut das Frauenstimmrecht ab.

Am 20. September 1951 lehnte der Schweizer Ständerat das Frauenstimmrecht ab, was weiterhin die gesellschaftliche Ungleichheit in der Schweiz verdeutlichte. Erst 1971 wurde das Frauenstimmrecht schließlich eingeführt.

1956: Der millionste Flüchtling aus der DDR trifft im Notaufnahmelager Marienfelde ein.

Am 20. September 1956 wurde in West-Berlin der millionste Flüchtling aus der DDR offiziell empfangen. Dies verdeutlicht die Fluchtwelle aus dem kommunistischen Osten und die wachsenden Spannungen im Kalten Krieg.

1958: Tommy Steele wird als erste Rock-’n’-Roll-Wachsfigur bei Madame Tussaud in London ausgestellt.

Am 20. September 1958 wurde Tommy Steele als erster Rock-’n‘-Roll-Star als Wachsfigur im Madame Tussaud’s Museum in London verewigt, was den Aufstieg der Popkultur in Europa symbolisierte.

1963: Deutsche Erstaufführung von Alfred Hitchcocks „Die Vögel“.

Alfred Hitchcocks Meisterwerk „Die Vögel“ feierte am 20. September 1963 seine deutsche Erstaufführung. Der Film gilt als Klassiker des Horrorgenres und beeinflusste viele spätere Filmemacher.

1972: Willy Brandt verliert die Vertrauensfrage im Bundestag.

Am 20. September 1972 stellte Bundeskanzler Willy Brandt im Bundestag die Vertrauensfrage, die negativ beantwortet wurde. Dies führte zu vorgezogenen Neuwahlen und markierte eine Wende in der deutschen Politik.

1973: Einführung der Notrufnummern 110 und 112 in Westdeutschland.

Am 20. September 1973 wurden die Notrufnummern 110 und 112 in Westdeutschland offiziell eingeführt. Sie etablierten sich als lebensrettende Kommunikationswege für die Bevölkerung und sind bis heute unverzichtbar.

1974: Einweihung der Köhlbrandbrücke in Hamburg.

Am 20. September 1974 wurde die zweitlängste Straßenbrücke Deutschlands, die Köhlbrandbrücke in Hamburg, durch Bundespräsident Walter Scheel eingeweiht. Sie ist bis heute ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt im Hamburger Hafen.

1978: Johannes Rau wird zum Ministerpräsidenten von NRW gewählt.

Johannes Rau wurde am 20. September 1978 vom nordrhein-westfälischen Landtag zum Ministerpräsidenten gewählt. Er prägte die Politik des Bundeslandes über viele Jahre hinweg und wurde später Bundespräsident.

1985: Rücktritt des französischen Verteidigungsministers Charles Hernu.

Am 20. September 1985 trat der französische Verteidigungsminister Charles Hernu nach dem Skandal um die Versenkung des Greenpeace-Schiffes „Rainbow Warrior“ zurück. Dies war eine der größten politischen Krisen Frankreichs in den 1980er Jahren.

1996: Das Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr nimmt offiziell seinen Dienst auf.

Am 20. September 1996 wurde das Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr gegründet. Die Elitetruppe ist für hochspezialisierte Einsätze wie Terrorbekämpfung, Rettungsaktionen und militärische Aufklärung zuständig.

2001: George W. Bush kündigt den „Krieg gegen den Terror“ an.

In einer Rede vor dem Kongress erklärte US-Präsident George W. Bush am 20. September 2001 nach den Terroranschlägen vom 11. September den „Krieg gegen den Terror“. Diese Ankündigung führte zu weitreichenden militärischen und politischen Interventionen weltweit.

2002: Einweihung der Rama-VIII.-Brücke in Bangkok.

Am 20. September 2002 wurde in Bangkok die Rama-VIII.-Brücke über den Chao-Phraya-Fluss offiziell eröffnet. Die Brücke ist eine der architektonischen Wahrzeichen Thailands.

2003: Lettland stimmt für den Beitritt zur Europäischen Union.

Am 20. September 2003 stimmte die Bevölkerung Lettlands in einem Referendum mit großer Mehrheit für den Beitritt zur EU. Dieser Schritt markierte einen wichtigen Meilenstein in der europäischen Integration der baltischen Staaten.

2014: 10. Bundesvision Song Contest in Göttingen.

Am 20. September 2014 fand der 10. Bundesvision Song Contest in Göttingen statt. Das Event war ein Höhepunkt der deutschen Musikkultur und erfreute sich großer Beliebtheit.

2019: Fridays-for-Future-Demonstrationen weltweit.

Am 20. September 2019 gingen weltweit Millionen Menschen auf die Straßen, um gegen den Klimawandel zu demonstrieren. In Deutschland beteiligten sich 1,4 Millionen Menschen in über 500 Städten. Die Bewegung war ein deutliches Zeichen für den zunehmenden Druck auf Regierungen, umweltpolitisch zu handeln.

Die historischen Ereignisse dieses Tages zeigen die Bandbreite an Themen und Wendepunkten, die am 20. September die Welt beeinflussten – von Erfindungen über politische Entscheidungen bis hin zu sozialen Bewegungen.

