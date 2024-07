Historische Ereignisse am 15. Juli

Posted in

Heute ist der 15. Juli 2024, ein Tag, an dem sich viele bedeutsame Ereignisse der Geschichte jähren. Ein Rückblick auf diese Ereignisse zeigt, wie vielfältig die Geschichte an diesem Datum war.

1840: Londoner Vertrag über die Levante

Österreich, Großbritannien, Preußen und Russland unterzeichnen den Londoner Vertrag, um die Levante zu befrieden. Diese Quadrupelallianz reagiert auf die ägyptischen Separationsbestrebungen, die Frankreich unterstützt, und versucht, den Zusammenbruch des Osmanischen Reichs zu verhindern.

1845: Erstausgabe der The Straits Times

In Singapur erscheint erstmals die Tageszeitung The Straits Times. Die Zeitung wird im Laufe der Jahre zu einer der bedeutendsten Publikationen in Südostasien.

1870: Wiederaufnahme Georgias in die Union

Georgia wird als letzter der ehemaligen Konföderierten Staaten von Amerika wieder in die Union aufgenommen, was die endgültige Wiederherstellung der Vereinigten Staaten nach dem Bürgerkrieg symbolisiert.

1895: Attentat auf Stefan Stambolow

Der frühere bulgarische Premierminister Stefan Stambolow wird von politischen Gegnern angegriffen. Drei Tage nach dem Attentat erliegt er seinen Verletzungen, was zu politischer Instabilität in Bulgarien führt.

1918: Zweite Schlacht an der Marne

An der Westfront des Ersten Weltkriegs beginnt die Zweite Schlacht an der Marne. Diese letzte deutsche Offensive markiert einen entscheidenden Wendepunkt im Krieg und leitet das Ende der Kämpfe ein.

1927: Brand des Wiener Justizpalasts

Nach einem umstrittenen Urteil stürmen aufgebrachte Bürger den Wiener Justizpalast und setzen ihn in Brand. Dieses Ereignis ist ein bedeutender Moment in der österreichischen Geschichte und verdeutlicht die politischen Spannungen der Zeit.

1937: Eröffnung des KZ Buchenwald

Auf dem Ettersberg bei Weimar nimmt das Konzentrationslager Buchenwald seinen Betrieb auf. Es wird zu einem der größten Lager im Dritten Reich und steht heute als Mahnmal für die Gräuel des Holocausts.

1965: Mariner 4 passiert den Mars

Die amerikanische Raumsonde Mariner 4 fliegt am Mars vorbei und liefert die ersten Nahaufnahmen eines fremden Planeten. Diese Bilder revolutionieren unser Verständnis des Mars und der Möglichkeiten interplanetarer Erkundungen.

1975: Start des Apollo-Sojus-Test-Projekts

Das Apollo-Sojus-Test-Projekt (ASTP) wird gestartet, das erste gemeinsame Raumfahrtunternehmen der USA und der Sowjetunion. Dieses Projekt symbolisiert den Beginn einer neuen Ära der internationalen Zusammenarbeit im Weltraum.

1997: Slobodan Milošević wird Präsident Jugoslawiens

Der zurückgetretene serbische Staatschef Slobodan Milošević wird vom jugoslawischen Bundesparlament zum Staatspräsidenten der Bundesrepublik Jugoslawien gewählt, was die politische Landschaft des Balkans erheblich beeinflusst.

1997: Mord an Gianni Versace

Der italienische Modedesigner Gianni Versace wird vor seinem Haus in Miami Beach vom gesuchten Serienmörder Andrew Phillip Cunanan erschossen. Der Mord schockiert die Modewelt und hinterlässt ein tiefes Loch in der Branche.

1999: China erklärt technische Fähigkeiten zur Neutronenbombe

China gibt bekannt, dass es die notwendige Technik zum Bau einer Neutronenbombe besitzt. Diese Ankündigung sorgt weltweit für Diskussionen über nukleare Aufrüstung und Sicherheit.

1999: Tod des Staatsanwalts Hubert Massa

In Belgien wird der Staatsanwalt Hubert Massa, der mit dem Fall Marc Dutroux betraut war, tot aufgefunden. Sein Tod wirft Fragen zur Sicherheit und zum Fortschritt der Ermittlungen auf.

2018: Frankreich gewinnt die Fußball-Weltmeisterschaft

Frankreich siegt im Finale der Fußballweltmeisterschaft mit 4:2 gegen Kroatien und gewinnt nach 1998 zum zweiten Mal den WM-Titel. Der Triumph wird landesweit gefeiert und markiert einen Höhepunkt im französischen Fußball.

Diese vielfältigen Ereignisse am 15. Juli zeigen die Spannweite und Bedeutung historischer Entwicklungen, die unser heutiges Leben prägen und beeinflussen.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt