Historische Ereignisse am 4. März – Ein Rückblick in der Geschichte

Am 4. März haben sich im Laufe der Geschichte zahlreiche bedeutende Ereignisse zugetragen. Besonders hervorzuheben ist der folgenschwere Nowitschok-Anschlag auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergei Skripal im Jahr 2018, der eine internationale diplomatische Krise auslöste. Doch auch andere Ereignisse, von politischen Wendepunkten bis hin zu technischen und kulturellen Errungenschaften, prägten diesen Tag.

1275: Chinesische Astronomen beobachten eine totale Sonnenfinsternis

In China dokumentieren Astronomen eine totale Sonnenfinsternis. Ihre Berichte liefern wertvolle Erkenntnisse über astronomische Phänomene und unterstreichen das fortgeschrittene Wissen der damaligen Zeit.

1789: Die US-Regierung nimmt ihre Arbeit auf

Mit der Ratifizierung der Verfassung durch den neunten Bundesstaat New Hampshire beginnt offiziell die Arbeit der verfassungsmäßigen Regierung der Vereinigten Staaten. Dies markiert einen entscheidenden Schritt in der Geschichte der jungen Nation.

1791: Vermont wird 14. Bundesstaat der USA

Die ehemalige unabhängige Republik Vermont tritt den Vereinigten Staaten bei und wird als 14. Bundesstaat aufgenommen. Damit wächst der junge Staatenbund weiter.

1837: Chicago erhält Stadtrecht

Die Siedlung Chicago, die erst wenige Jahre zuvor offiziell gegründet wurde, wird zur Stadt erhoben. Sie entwickelt sich in den folgenden Jahrzehnten zu einer der größten Metropolen der USA.

1845: „Hail to the Chief“ als offizieller Präsidialsalut

Bei der Amtseinführung des US-Präsidenten James K. Polk wird erstmals das Lied „Hail to the Chief“ als offizielle musikalische Ehrung gespielt – eine Tradition, die bis heute fortbesteht.

1867: Bismarck legt Verfassungsentwurf vor

Reichskanzler Otto von Bismarck präsentiert dem Reichstag des Norddeutschen Bundes den Entwurf für eine Bundesverfassung. Sie legt die Grundsteine für die spätere Reichsverfassung des Deutschen Kaiserreichs.

1877: Emil Berliner verbessert das Telefonmikrofon

Der deutsch-amerikanische Erfinder Emil Berliner entwickelt ein verbessertes Mikrofon für die Bell Company, das die Tonqualität von Telefongesprächen revolutioniert.

1877: Uraufführung von „Schwanensee“ in Moskau

Das Ballett „Schwanensee“ von Pjotr Iljitsch Tschaikowski wird am Bolschoi-Theater in Moskau uraufgeführt. Die Aufführung bleibt jedoch hinter den Erwartungen zurück, da das Ensemble mit der anspruchsvollen Choreografie überfordert ist.

1922: Uraufführung von „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“

Der Stummfilmklassiker „Nosferatu“ von Friedrich Wilhelm Murnau feiert in Berlin Premiere. Der Horrorfilm beeinflusst bis heute das Vampir-Genre und gilt als Meilenstein der Filmgeschichte.

1934: Präsentation des ersten stromlinienförmigen Autos

Der Tatra 77, das weltweit erste serienmäßig produzierte stromlinienförmige Automobil, wird auf dem Prager Automobilsalon vorgestellt. Sein innovatives Design beeinflusst die Automobilindustrie nachhaltig.

1936: Erstflug des Luftschiffs Hindenburg

Die legendäre „Hindenburg“ startet in Friedrichshafen zu ihrem ersten Probeflug über den Bodensee. Das Luftschiff wird später durch das Unglück in Lakehurst 1937 weltbekannt.

1954: Erstflug des Starfighters

Das Kampfflugzeug Lockheed F-104 Starfighter absolviert seinen Jungfernflug. Es wird später als „Witwenmacher“ bekannt, da es in vielen Luftwaffen zahlreiche Abstürze verursacht.

1959: Pioneer 4 passiert den Mond

Die US-amerikanische Raumsonde Pioneer 4 fliegt in 60.000 Kilometer Entfernung am Mond vorbei und wird zum ersten US-Raumfahrzeug, das den interplanetaren Raum erreicht.

1966: John Lennons umstrittene Jesus-Äußerung

In einem Interview erklärt John Lennon, dass die Beatles „populärer als Jesus“ seien. Die Aussage sorgt in den USA für Empörung, Radiostationen boykottieren ihre Musik.

1975: Freilassung von Peter Lorenz durch die Bewegung 2. Juni

Nach einer Woche Geiselhaft wird der CDU-Politiker Peter Lorenz von der terroristischen Gruppierung „Bewegung 2. Juni“ freigelassen. Der Vorfall sorgt für eine Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen in Deutschland.

1975: Charlie Chaplin wird zum Ritter geschlagen

Der britische Filmstar Charlie Chaplin wird von Königin Elisabeth II. zum Knight Commander des Order of the British Empire ernannt – eine späte Ehrung für den legendären Künstler.

2004: Veröffentlichung der FIFA 100-Liste

Zum 100-jährigen Jubiläum veröffentlicht die FIFA eine Liste mit den 125 besten noch lebenden Fußballspielern und -spielerinnen, darunter Legenden wie Pelé und Maradona.

2007: Erste Online-Wahl in einem EU-Staat

Estland führt als erstes EU-Land eine Online-Wahl ein. Die Reformpartei unter Andrus Ansip gewinnt die Parlamentswahlen.

2012: Wladimir Putin gewinnt die russischen Präsidentschaftswahlen

Der frühere Ministerpräsident Wladimir Putin wird erneut zum Präsidenten Russlands gewählt. Die Wahl wird von internationalen Protesten begleitet.

2018: Nowitschok-Anschlag auf Sergei Skripal

In Salisbury, Großbritannien, wird ein Attentat auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergei Skripal und seine Tochter verübt. Der Einsatz des Nervengifts Nowitschok führt zu einer diplomatischen Krise zwischen Russland und dem Westen.

Viele dieser historischen Ereignisse haben weitreichende Folgen für die Weltgeschichte gehabt. Sie zeigen, wie sich Politik, Wissenschaft und Kultur im Laufe der Jahrhunderte verändert haben und bis heute unser Leben prägen.

