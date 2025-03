Konzert von Dmitry Ablogin in der Orangerie in Darmstadt – International gefragter Pianist mit Werken der Frühromantik

Darmstadt – Dmitry Ablogin (36) gehört zu den brillantesten und kreativsten Pianisten seiner Generation. Er hat zahlreiche Musikwettbewerbe gewonnen, darunter 2021 den renommierten Internationalen Deutschen Pianistenpreis. Solo-Klavierabende, Symphoniekonzerte und kammermusikalische Engagements verbinden sich in Europa und Nordamerika mit seinem Namen.

Trotz seines vollen Terminkalenders konnte die Chopin-Gesellschaft Dmitry Ablogin für einen Klavierabend in Darmstadt gewinnen. Am Freitag, 14. März, um 19 Uhr spielt er in der Orangerie (Bessunger Straße 44) Werke der Frühromantik. Für sein Programm wählte er vier Komponisten, die im musikalischen Paris des 19. Jahrhunderts miteinander in Beziehung standen: Johann Nepomuk Hummel (1778-1837), John Field (1782-1837), Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) und Fryderyk Chopin (1810-1849).

Mit einem Jugendwerk Chopins, dem Rondo à la Mazur op. 5, beginnt der Abend. Zu hören sind in der Folge Nocturnes von Fryderyk Chopin, der mit den verträumten Nachtstücken in den Pariser Salons Erfolge feierte, und John Field, dem Erfinder dieses Musikformats.

Als einen Höhepunkt des Programms kündigt der Pianist die bezaubernde Klaviersonate op. 6 von Mendelssohn an. Mendelssohn war erst 17, als er die Sonate komponierte, und er scheute sich nicht, mit musikalischen Formen zu experimentieren. Als fulminanter Schlusspunkt erklingt Hummels romantische Klaviersonate in fis-Moll op. 8, für den Pianisten selbst „eine der größten musikalischen Entdeckungen der letzten Jahre“.

Dmitry Ablogin studierte an der Gnessin Academy in Moskau und an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main. Eine besondere Vorliebe hat er für das Spiel auf historischen Instrumenten, womit er ebenfalls Preise gewann und ein weltweites Publikum begeistert. Trotz seiner ausgedehnten Konzertreisen und einer wachsenden Diskografie nimmt er sich Zeit für den künstlerischen Nachwuchs. Zum Wintersemester 2024/2025 wurde Dmitry Ablogin an die Hochschule für Musik und Tanz Köln als Professor für Fortepiano berufen. www.ablogin.de

Karten für das Konzert gibt es online über www.chopin-gesellschaft.de und an der Abendkasse zum Preis von 35, 30 und 25 Euro (Ermäßigung für Mitglieder und Studierende).

Hintergrund: Die Chopin-Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland e. V. wurde 1970 in Darmstadt gegründet, um das Wissen über das Leben und Werk Fryderyk Chopins in Deutschland zu verbreiten und dabei über die Musik Chopins eine kulturelle Brücke nach Polen zu bauen. Schwerpunkte der Gesellschaft sind Konzertveranstaltungen, Meisterkurse und der Internationale Chopin-Klavierwettbewerb.

