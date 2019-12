Homburg (SL) – Am 18.12.2019 kam es zwischen 20:10 Uhr und 21:00 Uhr zu einem Brandgeschehen in einer Bäckereifiliale in der Talstraße in Homburg.

Da in diesem Zusammenhang auch ein Diebstahl im Inneren festgestellt wurde, werden durch Fachkräfte des Landespolizeipräsidiums weitergehende Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Verdächtige Wahrnehmungen sowie sachdienliche Hinweise zu der Tat bitte an die Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060).

Polizeiinspektion Homburg