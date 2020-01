Homburg OT Beeden – Einfamilienhaus in der Remigiusstraße geht in Flammen auf

Erstellt in

Homburg OT Beeden – Am 06.01.2020, gegen 23:16 Uhr, kam es zum Brand eines Einfamilienhauses an der Remigiusstraße in Homburg-Beeden.

Bei Eintreffen der Polizei und Feuerwehr stand das EG des Hauses in Vollbrand. Die Bewohnerin konnte sich selbstständig ins Freie retten und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die Remigiusstraße war während der Löscharbeiten für den Fahrzeug- und Personenverkehr gesperrt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Das Anwesen ist derzeit unbewohnbar.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an, ein Fremdverschulden kann jedoch zum jetzigen Stand ausgeschlossen werden.

Polizeiinspektion Homburg