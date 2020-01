Stade – Unbekannte dringen in Stader Baby-Fachmarkt im Heidbecker Damm ein

Erstellt in

Stade (NI) – Unbekannte Einbrecher haben sich in der Zeit von Sonntag, den 05.01., 14:30 h bis Montag, den 06.01., 09:00 h in Stade im Heidbecker Damm auf das Gelände eines dortigen Baby-Fachmarktes begeben, an der Gebäuderückseite zunächst ein Fenstergitter abgeflext und dann das dahinterliegende Fenster aufgehebelt.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Büro- und Verkaufsräume wurde diverse Kinderbekleidung sowie mehrere Babyschlafsäcke entwendet.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Polizeiinspektion Stade