Hülben – Vereinsheim in der Kaltentalstraße von Einbrechern HEIMGESUCHT!

Hülben (BW) – Zu einem Einbruch in ein Vereinsheim ist es im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag in der Kaltentalstraße gekommen.

Die bislang unbekannten Täter versuchten zunächst durch das Aufhebeln der Eingangstür in das Vereinsheim zu gelangen. Nachdem dies misslang, schlugen diese ein Fenster ein, entriegelten dieses und drangen so in das Gebäude ein.

Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten einen kleineren Münzgeldbetrag sowie ein Fernsehgerät.

Der angerichtete Sachschaden, welcher den Wert des Diebesgutes deutlich übersteigt, beträgt circa 1.500 Euro.

Polizeipräsidium Reutlingen