Immunsystem natürlich stärken – Hamburg, 19.09.2025 – Gerade in der Erkältungszeit suchen viele nach wirksamen Strategien, um ihr Immunsystem natürlich zu stärken. Auf seinem Gesundheitsblog holgerkorsten.de hat Holger Korsten jetzt einen ausführlichen Ratgeber veröffentlicht, der zeigt, wie man mit Vitaminen, Mineralstoffen und einfachen Routinen die Abwehrkräfte nachhaltig unterstützt.
Der Artikel erklärt, welche Mikronährstoffe für die Immunabwehr entscheidend sind – von Vitamin C und D über Zink bis hin zu Selen. Korsten beschreibt praxisnah, wie diese Nährstoffe wirken, wie man sie über eine ausgewogene Ernährung zuführt und wann Nahrungsergänzung sinnvoll ist. Dabei warnt er auch vor Risiken durch Überdosierung und gibt klare Orientierung für sichere Dosierungen.
Doch das Konzept „Immunsystem natürlich stärken“ geht über Nahrungsergänzung hinaus: Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf ganzheitlichen Methoden wie dem Waldbaden (Shinrin Yoku). Regelmäßige Aufenthalte im Wald können nachweislich Stress reduzieren, das Nervensystem beruhigen und die Aktivität wichtiger Immunzellen fördern – ein einfacher Weg, um Körper und Seele in Balance zu bringen.
Leserinnen und Leser erhalten zudem zahlreiche Tipps, die sich sofort in den Alltag integrieren lassen: ausgewogene Ernährung, Bewegung an der frischen Luft, besserer Schlaf und bewusste Entspannung. „Wer sein Immunsystem natürlich stärken möchte, braucht vor allem eine Kombination aus gesunder Ernährung, gezielten Nährstoffen und einem bewussten Lebensstil“, erklärt Holger Korsten.
Den vollständigen Artikel Immunsystem natürlich stärken finden Sie hier:
👉 Immunsystem natürlich stärken – Vitamine, Mineralstoffe & Waldbaden
***
Text: Holger Korsten, Gesundheits-Coach, holgerkorsten.de