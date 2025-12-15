Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Kerstin Przygodda / Martin Reichardt: Mädchen schützen – dem Beispiel Österreichs beim Kinderkopftuchverbot folgen

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Asyl / Asylpolitik, Berlin, Buntes, Deutschland-News, Politik, Religion, Themen und Tipps A - R

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-AfD-Alternative-für-Deutschland

Kerstin Przygodda / Martin Reichardt: Mädchen schützendem Beispiel Österreichs beim Kinderkopftuchverbot folgen – Der österreichische Nationalrat hat dem Gesetzesentwurf der Wiener Koalition für ein Kinderkopftuchverbot an Schulen mit breiter Mehrheit zugestimmt. Neben FPÖ, Neos und ÖVP votierten auch die österreichischen Sozialdemokraten für die Neuregelung. Die Grünen stimmten dagegen.

Dazu erklärt die Abgeordnete Kerstin Przygodda, Mitglied im Arbeitskreis Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend der AfD-Bundestagsfraktion:

,,Die Entscheidung von Wien ist ein starkes Signal, das in Deutschland längst überfällig ist. In Zeiten zunehmender Islamisierung braucht es politische Entschlusskraft, um die Freiheit unserer Kleinen zu verteidigen. Die Regierungen der letzten Jahre haben nichts unternommen, um betroffene Mädchen zu schützen.

Individuelle Midifile Erstellung Playback-Erstellung

Das Kopftuch ist sowohl unübersehbares Symbol der Unterdrückung der Frau als auch Flagge des politischen Islam. Es hat darum an unseren Bildungseinrichtungen nichts zu suchen. Denn oberes Ziel jeden Schulunterrichts ist die Erziehung der Kinder zur Freiheit und eigenständigem Denken wie zu selbstverantwortlichem Tun.

Ohne ein Verbot des Kinderkopftuchs bleiben die ständigen Forderungen nach ‚Gleichstellung‘ und der Ruf nach ‚Frauenrechten‘ leere Phrasen.

Das österreichische Beispiel beweist: die Zeit der politischen Realitätsverweigerer läuft ab. Und das ist auch gut so!“

Kinderkopftuchverbot an Schulen

Der Leiter des Arbeitskreises Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend der AfD-Bundestagsfraktion, Martin Reichardt, hält fest:

,,Österreich zeigt, wie es geht! Die AfD-Fraktion fordert bereits seit Jahren ein Kinderkopftuchverbot an Schulen und sieht sich durch die Entwicklung in Österreich in ihrem Kurs bestätigt.

Wir werden nicht lockerlassen und den Deutschen Bundestag im kommenden Jahr erneut zwingen zu zeigen, wie viel ihm die Beteuerungen der Gleichberechtigung von Mädchen wirklich wert sind!“

Wellness- und Entspannungsmusik

***
Text: Pressestelle der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag

Das könnte Sie auch interessieren ...

Pleitewelle in Deutschland verschärft sich - Insolvenzen 2025 auf neuem Hoch

1001 Namen - Klanginstallation am Musikgully vor dem Hauptbahnhof Hannover mit Margot Käßmann, Denise M`Baye, Herbert Schmalstieg und Stephan Weil

Digitaler Stress? Zeit für eine Pause!

Loreley Touristik: Coca-Cola Weihnachtstruck gastiert an der Loreley

Hitlergruß im Klassenzimmer - Exklusive BR-Recherche: Umfrage zu menschen- oder demokratiefeindlichen Vorfällen an bayerischen Schulen

Tierversuche rückläufig - PETA fordert Regierung zu mehr Maßnahmen auf

Sozialwahl 2029: Selbstverwaltung macht Online-Wahlen möglich

DÜRR-Statement: Mit Friedrich Merz bekommen die Menschen die Rekordschulden der SPD und die Rentenpolitik von Robert Habeck

Tipp: So schützen Sie sich vor gefährlichen Noroviren

Messerattacke Illerkirchberg – 14-jähriges Mädchen auf dem Schulweg getötet: Tat erschütterte die ganze Gemeinde im Alb-Donau-Kreis

Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) stellt 100.000 Euro aus Kollekten für Klagen von afghanischen Schutzsuchenden gegen die BRD zur Verfügung!

Krebserkrankung Thomas Gottschalk: seltener, besonders aggressiver Krebs diagnostiziert

DIGNITAS - Menschenwürdig leben - Menschenwürdig sterben: Ludwig A. Minelli legt sich zur Ruhe

13. Dezember 2025: Saunanacht im Vahrenwalder Bad Hannover

Adventskonzert der Stadtkapelle Saarbrücken am 7. Dezember in der Stiftskirche St. Arnual

Briefe gegen Einsamkeit, weihnachtliche Tauschbörse und lebendige Adventskalender - Die Adventszeit in der Stadtbibliothek Mannheim

Schlagworte: #15.12.2025 #AfD #AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag #Aktuell #Alternative für Deutschland #FPÖ #Islamisierung #Kerstin Przygodda #Kinderkopftuchverbot #Kinderkopftuchverbot an Schulen #Martin Reichardt #Nachrichten #Neos #News #ÖVP #Politik #Unterdrückung der Frau #Wiener Koalition

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com