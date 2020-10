Koblenz – Abgesagte Teilnahme bei diesjährigen Azubi- und Studientagen werden NACHGEHOLT

Koblenz – Ursprünglich waren die diesjährigen Azubi- und Studientage für April geplant. Da auch diese Messe Corona zum Opfer fiel, musste der Termin verschoben werden. Nun finden die Azubi- und Studientage am 30.10. und 31.10.2020 in der CGM-Arena in Koblenz statt.

Die Stadtverwaltung Koblenz wäre unter normalen Bedingungen ebenfalls als Aussteller bei der Karrieremesse dabei gewesen und hätte sich gerne den Nachwuchskräften von morgen präsentiert. Doch in der momentanen Situation, in der sich die Corona Fallzahlen erhöhen, ist dies nicht möglich.

Der Schutz der Messebesucherinnen und –besucher sowie der eigenen Mitarbeitenden hat für die Stadtverwaltung oberste Priorität. Daher hat die Stadtverwaltung als weitere Sicherheitsmaßnahme ihre Teilnahme bei den Azubi- und Studientagen abgesagt und wird dieses Jahr nicht als Aussteller vertreten sein.

