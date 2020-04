Koblenz – ACHTUNG AKTUELL: Änderung der Öffnungszeiten der Coronaambulanz Koblenz

Erstellt in

Koblenz – ACHTUNG AKTUELL: Bereits am kommenden Wochenende ändern sich die Öffnungszeiten der Coronaambulanz in Koblenz. Wegen der weiter rückläufigen Besucherzahl, öffnet die Coronaambulanz Koblenz ab Samstag, 18.04. täglich von 10:00Uhr bis 13:00 Uhr.

Weiterhin gilt, dass alle Patienten, die eine Erkältungssymptomatik mit Husten, Schnupfen, Fieber oder Halsschmerzen aufweisen, oder bei denen der akute Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus besteht, in die Coronaambulanz kommen können. Die Coronaambulanz entspricht einer Behelfspraxis und wird von örtlichen Haus- und Fachärzten betrieben.

Damit werden Diagnostik als auch Behandlung zusätzlicher Erkrankungen oder komplizierter Verläufe einer Erkältungssymptomatik ermöglicht. Neben der Entscheidung zur Abstrichentnahme kann eine erweiterte körperliche Untersuchung stattfinden sowie entsprechende Therapien eingeleitet werden. Auch Rezeptausstellung, Krankschreibung oder Überweisung sind dort möglich.

Die Coronaambulanz Koblenz, die aktuell noch auf einem Parkplatz auf dem Oberwerth in Form einer Zeltstadt zu finden ist, wird zudem ab Dienstag, 21.April in die CGM Arena umgezogen sein. Patienten kommen bitte ab diesem Tag direkt in die CGM Arena.



Stadt Koblenz