Koblenz – Aktueller Hinweis: Ab Montag, 25.01.2021, werden an der Haltestelle Bf Stadtmitte/Löhr-Center Bauarbeiten an der Decke durchgeführt. Die Arbeiten erfolgen in drei Bauabschnitten. Für den Zeitraum der Bauarbeiten werden die Busspuren im Busbahnhof nacheinander gesperrt und die Haltepunkte für die Busse der koveb schrittweise verlegt.

Während der ersten Bauphase wird die Busspur unmittelbar vor dem Eingang des Löhr-Centers gesperrt. Daher wird der Haltepunkt G vor den Busbahnhof in die Hohenfelder Straße verlegt. Hier halten die koveb-Busse der Linie 9 Richtung Hauptbahnhof und Goldgrube sowie der Linie 4/14. Von der Änderung betroffen sind zudem die Linien 301, 355 und 380 sowie Busse der RMV.

Weitere Informationen enthält die beigefügte Grafik. Über die nächsten Bauphasen informiert die koveb zu gegebener Zeit.



***

Stadt Koblenz